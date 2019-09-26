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新北市圖推銀髮「手工藝術體驗營」　邀爺奶打造專屬魅力手作飾品

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▲ 新北市圖推銀髮「手工藝術體驗營」 邀爺奶打造專屬魅力手作飾品。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖推銀髮「手工藝術體驗營」，邀爺奶打造專屬魅力手作飾品。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

重陽節即將到來！新北市立圖書館三峽北大分館特別推出銀髮長者專屬「手工藝術體驗營」課程，邀爺奶自己動手作金工、皮革、琺瑯飾品，體驗金工的魅力，將教爺奶跟上風潮，體驗金工創作，自己製作獨一無二的專屬金工飾品、皮革零錢包，只要借書就可以免費參加。

三峽北大分館黃鎮主任表示，高齡社會來臨，為了讓銀髮長者可以發掘更多生活之美，三峽北大分館特別於10月份推出專為阿公阿嬤量身打造的藝術課程，包括金工創作DIY、手作皮革、琺瑯飾品燒製。

認識現今最夯的金工體驗，讓長輩們可以透過手作DIY，察覺生活中的藝術，活到老學到老。「可以依自己的想法，製作專屬的飾品，覺得超棒！」70歲的張奶奶特地來報名參加，愛美的她說，很期待「手作金工飾品」的課程，希望以後可以戴著自己風格的飾品出門。

三峽北大分館銀髮「手工藝術體驗營」課程時間分別為10月5日「金工創作DIY」，除了可以體驗金工製法，還可以打造專屬的金工戒指，10月19日「手作皮革」將帶大家認識皮革工藝，自己親手做皮件小物。

10月26日「琺瑯飾品燒製」將從認識琺瑯開始，進而創作出美麗的琺瑯彩色飾品，即日起報名，只要借書便可以免費參加，歡迎爺奶來一場文青的手作約會。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02- 2673-5234。

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