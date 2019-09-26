快訊／民進黨團質詢韓國瑜「送上辭職書」！國民黨阻攔爆扭打

▲韓國瑜總質詢爆發衝突。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市議會第二次定期大會26日開始，在市長韓國瑜施政報告過後，由民進黨團先發進行質詢，議員鄭孟洳一上場就火力全開，要求韓國瑜承諾11月12日的總質詢「不要請假」，但始終未獲韓國瑜正面回應；鄭孟洳隨後還送上辭職書要韓國瑜簽名，不料卻遭到國民黨團阻擋，雙方在議會中爆發推擠扭打，鄭孟洳也在混亂中遭推擠在地。

鄭孟洳一開口就要求韓國瑜保證未來的議會質詢、以及11月12日的總質詢「不要請假」，「請不要忽略市民的權益，市長，你能承諾我你不會請假嗎？」但韓國瑜並未正面接招，緩緩起身後表示「我剛剛報告30分鐘，講話速度比較慢，目前沒有規劃請假、目前沒有規劃。」眼見韓國瑜未做出承諾，鄭孟洳怒轟「沒辦法保證就坐下！」而韓聞言後也不再發言，果斷回座。

鄭孟洳指出，高雄市在韓國瑜的執政下，施政滿意度為最後一名，且發生登革熱、淹水災情時，市長都在外忙總統選舉，就連市府團隊、局處首長也辭職去選立委，根本無心市政，因此呼籲韓國瑜「辭掉市長專心的去選舉」，還拿出預先準備好的辭職書要韓國瑜簽名；在議會外的韓粉聽聞鄭孟洳發言後也群起躁動，憤怒對著場內的民進黨議員比倒讚，甚至還有人舉起雙手大比中指。

而在鄭孟洳送上辭職書要求韓簽名時，國民黨團立即一擁而上阻攔，雙方在市議會中爆發首次推擠衝突，混亂中辭職書被折成兩半，鄭孟洳也因推擠摔跌在地。民進黨議員見狀後怒吼，要求議會主席暫停時間，但質詢時間仍未停止，氣得民進黨痛批「主席不公」、「時間沒暫停，奧步」、「如果國民黨要這樣，等一下我們也要擋！」國民黨議員則是高舉牌子，「民進黨不要再亂」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼場外韓粉不斷躁動，對著議會內質詢的民進黨團比倒讚、中指。（圖／ETtoday）

▼混亂中辭職書被折成兩半。（圖／記者賴君欣攝）