《台北法案》助鞏固邦交？　許毓仁憂台灣成美中棋子：不要太一廂情願

▲總統蔡英文先前曾與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會晤。（資料照／總統府）

記者楊蕓／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會25日通過《台北法案》，但國民黨立委許毓仁26日受訪時提出警訊，認為美國影響力在南太平洋已經沒辦法起任何作用，恐怕「通過再多法案都是象徵性的」，而這些法案是有利外交，還是只是讓台灣變成旗子，「我們不要太一廂情願」。

《台北法案》的全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱TAIPEI Act），據先前法案版本內容，美國務卿須針對行政部門採取作為強化台灣外交、加強非官方關係，以180天為期，每期須向國會委員會提出報告。對於有意改變或降低對台關係的國家，法案授權國務卿能調整與該國的外交關係，含括從經濟到軍事方面的援助。

法案也規範行政部門指示國際組織中的代表，以發言或投票方式，支持台灣不以主權國家的身分參與國際組織，或取得觀察員身分。接下來《台北法案》將送至參、眾兩院審議，最後由美國總統簽署生效。

立法院長蘇嘉全特別感謝《台北法案》的主要提案人，包括參議院外交委員會主席賈德納（Cory Gardner）參議員以及盧比歐（Marco Rubio）、柯寧（John Cornyn）與庫恩斯（Chris-Coons）等跨黨派參議員，並期待法案能在參院順利審議通過，獲得眾議院支持，同時也希望國際社會清楚知道，「鞏固台灣，就是鞏固民主世界的屏障。」

▼蘇嘉全與美國參議院主席賈德納見面會談。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

民進黨立委王定宇受訪時也肯定《台北法案》提高台灣和世界的連結，期盼之前通過的《台旅法》具體落實，「不管未來是誰執政，受益的都是全民。」

不過，國民黨立委許毓仁提醒，目前美國的一些動作，表面看起來對台灣有利，但實際未必。他直言，現在台灣夾在中美強權角力之間，中國最近挖走南太平洋友邦，接下來包括吐瓦魯、諾魯、帛琉等，可能都會被一一挖走，「中國正在打台灣給美國看，美國做越多，中國打越兇。」

許毓仁舉例，最近索羅門、吉里巴斯與台斷交，連美國副總統彭斯都出面仍挽救不了，顯示美國影響力在南太平洋已經沒辦法起任何作用，恐怕「通過再多的法案都是象徵性的」，這些法案對台灣外交是否有利，還是只是讓台灣變成旗子，「不要太一廂情願」。

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