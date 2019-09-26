全球第8個非歐盟國家　台灣人赴義大利免申請可使用「快速通關」

▲羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

內政部26日在桃園舉行「台義雙邊開放e－Gate快速通關」啟用儀式，內政部長徐國勇及義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為宣布我國成為全球第8個可使用義大利自動通關的非歐盟國家，同時，義大利籍旅客來台也可互惠使用我國自動查驗通關系統（e－Gate）。

「到義大利旅遊更便利了！」徐國勇表示，我國今年6月即與義大利建立可互惠使用e－Gate，也正式宣布，來台旅客持義大利6個月以上效期的晶片護照、且在我國無違反法令的紀錄，皆可免費註冊使用我國e－Gate出入境台灣。

內政部說明，國人前往義大利，不用事先申請，只要在義大利機場閘門前掃描護照照片頁，經過臉部及指紋掃描辨識，就可以自動出入境。而目前除了台灣，僅美國、加拿大、韓國、澳洲、日本等7個國家可享有此項服務。

內政部進一步說明，日前陸續開放美國、韓國及澳洲使用我國e－Gate快速通關，截至今年8月底，3國旅客的申請註冊使用總人數已突破21萬人；內政部認為，無疑是我國推動信賴旅客計畫的里程碑，另外，政府年底也將完成新一代e－Gate的建置，除了可加速旅客通關速度外，也有利於我國持續與他國開放互惠使用e－Gate。

徐國勇強調，台灣雖然面臨艱難的國際處境，但在重要國際議題上堅持絕不置身事外，各政府機關要能與時俱進，善用新興數位科技，讓機關潛力得以發揮更大的效益。

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