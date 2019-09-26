台南女愛上「香港多金男」　要匯80萬跑3家銀行都失敗...夢醒了

▲台南李姓女子疑遭假購屋真詐財，市警三分局與銀行行員成功攔阻港男詐騙80萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名李姓女子，與網路認識的香港男友一同購屋，不久港男謊稱購屋獲利9000萬元要轉錢給女子來證明「愛意」，但因香港近期動盪，需要先轉「保證金」25746.5美元至香港金管局控管，機警行員察覺有異，報請市警三分局安順所員警查理，經循循勸導並聯繫香港金管局查證，成功保住李女近80萬元積蓄。

據了解，李姓女子日前與網路認識一名香港籍趙姓多金男，不久便譜出戀曲一同購置一棟房產，近日趙男謊稱因房產賣出獲利9000萬元，但因香港動盪欲匯李女的戶頭證明他的「愛意」。

李女於9月25日上午接獲自稱「香港金融管理局」行員來電，稱由於局勢緊張，須李女先行匯「保證金」港幣120萬元，才能取得該筆9000萬元，否則該款將以動盪因素扣押，李女不疑有它於下午3時至台灣銀行安南分行欲匯款25746.5美元至香港（約新台幣79萬8千元），黃姓女行員察覺有異，隨即通報安順派出所員警處理。

經警員蘇宗翰、方韋文到場關懷後，發現疑點重重，李女原先不願相信被騙，稱跑了3家銀行都不給匯款，員警便當場撥打跨國電話給香港金管局洽詢，港金管局於電話中跟李女表示並無此事，也無權扣押任何款項，李女方恍如大夢初醒，警方成功攔阻李女約80萬元積蓄被騙。惟之前李女與對方合購房屋有沒有出錢受鯿，李女拒絕說明。

警方指出，這名自稱趙姓的「多金男」，靠著譜跨國戀曲，專門哄騙單身女子，為達詐騙手段十分用心，更利用香港時勢動盪，聯繫同夥假扮香港金管局行員，一同哄騙女子匯款「保證金」至香港，但終遭警方識破其犯行，成功阻止詐騙。

市警三分局對於行員及員警主動關懷機警反應，給予高度肯定，並提醒民眾，詐騙手法推陳出新、千奇百怪，務必小心判斷不要誤信誇大騙術，如發現可疑情事，請立即撥打110報警或165反詐騙專線，共同協助維護治安及防制詐騙，以淨化社會治安環境。