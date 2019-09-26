　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女愛上「香港多金男」　要匯80萬跑3家銀行都失敗...夢醒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南李姓女子疑遭假購屋真詐財，市警三分局與銀行行員成功攔阻港男詐騙80萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南李姓女子疑遭假購屋真詐財，市警三分局與銀行行員成功攔阻港男詐騙80萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名李姓女子，與網路認識的香港男友一同購屋，不久港男謊稱購屋獲利9000萬元要轉錢給女子來證明「愛意」，但因香港近期動盪，需要先轉「保證金」25746.5美元至香港金管局控管，機警行員察覺有異，報請市警三分局安順所員警查理，經循循勸導並聯繫香港金管局查證，成功保住李女近80萬元積蓄。

據了解，李姓女子日前與網路認識一名香港籍趙姓多金男，不久便譜出戀曲一同購置一棟房產，近日趙男謊稱因房產賣出獲利9000萬元，但因香港動盪欲匯李女的戶頭證明他的「愛意」。

李女於9月25日上午接獲自稱「香港金融管理局」行員來電，稱由於局勢緊張，須李女先行匯「保證金」港幣120萬元，才能取得該筆9000萬元，否則該款將以動盪因素扣押，李女不疑有它於下午3時至台灣銀行安南分行欲匯款25746.5美元至香港（約新台幣79萬8千元），黃姓女行員察覺有異，隨即通報安順派出所員警處理。

▲台南李姓女子疑遭假購屋真詐財，市警三分局與銀行行員成功攔阻港男詐騙80萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警員蘇宗翰、方韋文到場關懷後，發現疑點重重，李女原先不願相信被騙，稱跑了3家銀行都不給匯款，員警便當場撥打跨國電話給香港金管局洽詢，港金管局於電話中跟李女表示並無此事，也無權扣押任何款項，李女方恍如大夢初醒，警方成功攔阻李女約80萬元積蓄被騙。惟之前李女與對方合購房屋有沒有出錢受鯿，李女拒絕說明。

警方指出，這名自稱趙姓的「多金男」，靠著譜跨國戀曲，專門哄騙單身女子，為達詐騙手段十分用心，更利用香港時勢動盪，聯繫同夥假扮香港金管局行員，一同哄騙女子匯款「保證金」至香港，但終遭警方識破其犯行，成功阻止詐騙。

市警三分局對於行員及員警主動關懷機警反應，給予高度肯定，並提醒民眾，詐騙手法推陳出新、千奇百怪，務必小心判斷不要誤信誇大騙術，如發現可疑情事，請立即撥打110報警或165反詐騙專線，共同協助維護治安及防制詐騙，以淨化社會治安環境。

ET快訊
酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭神用途…真的很重要
快拿出來對！身分證含數字1與0　六國自助餐廳享半價優惠
質詢韓國瑜要抽籤！登場順序曝　民進黨團「怒撕名單」：民主之恥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

所長一眼認出慣竊　他心虛逃逸逆向蛇行衝撞！女警拔槍壓制

台南女愛上「香港多金男」　要匯80萬跑3家銀行都失敗...夢醒了

女毒販運轉手想逃險撞警遭開3槍　被壓制喊「哪有人抓第二次的啦」

三重警匪對峙雙槍悍匪朝警開槍險殺警　二審改判5年2月

男撂10多人旱溪夜市談判　對方人來30人！當場被打趴

山路拋錨遇暖心警「繩索+巡邏車」助脫困　加碼專業換胎…超帥

普悠瑪翻車尤振仲還原事故痛哭喊冤　宜檢：一切讓證據說話

高雄鹽埕男離奇死亡！與女性友人聊天突倒地　她嚇傻報案已屍僵

彰化「塑膠粒子工廠」凌晨惡火！鐵皮廠房陷火海　焦煙狂竄

淡水清晨死亡車禍！轎車變換車道「擦撞機車」　騎士重傷不治

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

所長一眼認出慣竊　他心虛逃逸逆向蛇行衝撞！女警拔槍壓制

台南女愛上「香港多金男」　要匯80萬跑3家銀行都失敗...夢醒了

女毒販運轉手想逃險撞警遭開3槍　被壓制喊「哪有人抓第二次的啦」

三重警匪對峙雙槍悍匪朝警開槍險殺警　二審改判5年2月

男撂10多人旱溪夜市談判　對方人來30人！當場被打趴

山路拋錨遇暖心警「繩索+巡邏車」助脫困　加碼專業換胎…超帥

普悠瑪翻車尤振仲還原事故痛哭喊冤　宜檢：一切讓證據說話

高雄鹽埕男離奇死亡！與女性友人聊天突倒地　她嚇傻報案已屍僵

彰化「塑膠粒子工廠」凌晨惡火！鐵皮廠房陷火海　焦煙狂竄

淡水清晨死亡車禍！轎車變換車道「擦撞機車」　騎士重傷不治

沒有耶里奇還能打出12勝2敗　釀酒人搶下國聯季後賽最後席次

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！　高雄老巢5層奢華內部曝…名錶擺滿整層樓

韓國公開賽／戴資穎僅花26分鐘直落二蔡炎炎　愜意晉級8強

「殭屍鹿病」竄全球　明年起鹿茸、鹿鞭輸入都要獨立控管

秒老10歲！缺保濕「乾性＆油性肌」下場超慘...你還敢懶？

沈富雄願列民眾黨不分區立委第一　柯文哲：找機會跟他聊

CBA／林書豪沒特殊待遇自帶台灣按摩師　合約無返NBA條款

烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

太離譜！老師離職須賠百萬元　教團批聘約多陷阱、坑殺私校師黑心違約金

穿「機動警隊T恤」到購物廣場　港警：「遭20人圍毆」全身傷！

社會熱門新聞

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發..

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道..

外籍男無套內射　女工程師怒「怎..

少婦燒醫師夫害毀容　她崩潰：先..

隧道限高4.6m　曳引車強闖恐..

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫..

連千毅被印上0024！密談律師..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

起底女聖師　從上班族到創邪教帝..

繼父壓上強行進出！她喊：救命　..

徐立德第二春「風流往事」遭父母..

派出所前撞車不停！他300m後..

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

更多熱門

相關新聞

善化分局工友事務開箱文表彰貢獻

最近網路上流行拍攝「真人開箱文」，台南市善化警分局，也跟上這波風潮，主角是宥於人力精簡規定，遇缺不補的「工友」，在所擔負工作量增加之下，工友大哥、大姐仍盡力協助處理大小事務，不辭辛勞認真工作，令員警感佩。

台北2房15萬簽約　入主美式住宅區

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

房價飆漲苦了建商？！　專家：中小型業者口袋不深壓力重　

24小時免費陪同看房　線上神器趕跑NG房型

關鍵字：

港台購屋詐財南警港男台女

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

身分證含1與0　吃Buffet半價

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連呼吸都會痛」

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面