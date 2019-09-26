同學別抄了！夯片《返校》中的禁書　當年可以合法買到

▲《返校》上映後話題不斷，劇中出現的「禁書」也引起大家熱議。（圖／牽猴子提供）

記者洪菱鞠／台北報導

國片《返校》上映後掀起話題熱潮，票房也開出紅盤，而劇中歷史老師殷翠涵在祕密讀書會上朗讀、帶領魏仲廷等學生偷偷抄寫的官方禁書《漂鳥集》，當時有兩種譯本，其實任何人都可以「合法」買到其中一版。

該片背景為民國51年戒嚴初期，片中出現3本官方禁書《漂鳥集》、《父與子》和《苦悶的象徵》。其中「印度詩哲」泰戈爾原著的「Stray Birds」，在當時有兩個譯本，被禁的是鄭振鐸版（時稱《飛鳥集》），自由流通於市的則是糜文開版。

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▲糜文開的《漂鳥集》譯本，奠定臺灣往後將Stray Birds翻譯為漂鳥的定譯。（圖／三民書局提供）

鄭版《飛鳥集》早在1920年代就於中國出版，但時移境遷，來到「打擊匪諜，人人有責」的年代，在對岸任官的鄭振鐸被冠上「依附匪諜」之名，連帶使得《飛鳥集》成為禁書。近代少數精研印度文化的學者糜文開讀過鄭版《飛鳥集》後認為錯誤甚多，於是重譯並另名為《漂鳥集》，民國44年先在香港大學《生活月刊》上連載，後由三民書局於民國45年出版，是「打擊匪諜」年代可以「合法」買到的版本。

三民書局表示，糜文開版本的《漂鳥集》前年換裝推出口袋書新版、去年推出中英雙語版，初版至今超過一甲子，已成為臺灣民眾最熟悉的定譯，這次因電影熱潮再受矚目，期望讀者不只感受文字本身的魅力，也能穿透文字，想像不同年代人們寄託在詩句中的渴望。