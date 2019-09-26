退休金縮水老師「不敢退」　專家建議善用3保單創造現金流

▲教師族群應預先進行保障規畫，專家建議，善用「重大傷病險」與「年金險」兩大保障，更能安穩退休。（圖／翻攝自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

928教師節即將到來，年金改革、退休金縮水，種種因素讓教育人員「不敢言退」！根據最新統計指出，自2018年7月年金改革實施以來，2018年申請教育人員的退休人數為4,105人，較前一年申請退休的教育人員總人數縮水27%，對未來的不確定性，讓屆退教師興起延後退休的想法，也讓現役的年輕教師對未來退休生活存有不安與憂心。

富邦人壽執行副總經理董采苓指出，教師是啟發、引領學生前進的明燈，若教師對未來抱持著擔憂、不穩定的情緒，不僅承受愈來愈大的身心靈壓力，也間接影響教學品質、作育英才的成效。

在教師節前夕，富邦人壽建議，教師族群應預先進行保障規畫，善用「重大傷病險」與「年金險」兩大保障，守護未來的健康保障與美好的退休生活。

首先是「重大傷病保險強化重症醫療保障」，為減緩重大傷病帶來的影響，富邦人壽建議，教師族群應預先替自己規劃健保型重大傷病險，保障自己與家人的未來生活。

再者是「拉高所得替代率，用終身還本險或終身年金險幫自己加分」，考量現役或屆退教師退休俸未來將縮水，必須靠自己預先準備拉高所得替代率，創造穩定的現金流。富邦人壽表示，可事先規劃給付金額與時間明確的終身還本險或終身年金險，幫自己的退休生活加分。

以終身還本險為例，它的特色是結合「給付定期金」以及「身故保障」的功能，若選擇分期請領年金，即能創造「活到老領到老」的穩定現金流；若被保險人於保險期間內死亡或完全失能，保險公司則給付身故保險金或喪葬費用保險金給受益人，或給付完全失能保險金給被保險人。

至於終身年金險，可躉繳（一次繳），也可分期繳交保費，等到了約定的年齡，被保險人就能開始分期領年金，給付至被保險人身故為止。當然保戶也能依個人需求選擇一次請領，依個人資產配置需求做出適當安排。年金險商品已是歐美國家規劃現金流的主要工具之一。