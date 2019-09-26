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三重警匪對峙雙槍悍匪朝警開槍險殺警　二審改判5年2月

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記者吳銘峯／台北報導

擁有雙槍的台北市男子陳文彬，去年6月間在新北市三重地區遭轄區員警盤查時，因擔心通緝身分曝光，竟朝員警開槍，子彈從員警臉旁飛過，差點射中員警。員警請求支援，30多名警力與陳男對峙，陳男最後被女兒說動，棄械投降。一審將陳男判刑5年6月，高院26日的二審宣判，依照槍砲、「妨害公務」等罪，判刑5年2月。可上訴。

本案發生於去年6月間，三重分局警備隊2名員警於晚間8點半左右，巡邏至三重區力行路一段時，見走出公寓的陳文彬（48歲）形跡可疑。員警打算上前盤查，陳男隨即轉身跑進公寓，員警在後追逐；陳男奔到3樓處，反身朝樓梯間下方的員警開槍，子彈驚險從其中一警臉旁飛過，最後陳男躲進頂樓，與2名員警對峙。支援警力隨後抵達，最後共有30多名員警封街包圍陳男。

陳男對包圍警力高喊「再過來我就開槍自殺！」警方展開談判，陳男說：「你們一直追，我好渴想要喝可樂」，員警馬上買來可樂給他；稍後警方提到陳男的家人，陳男主動打手機給國中剛畢業的女兒，交代「要好好讀書」、「之後找個好人家嫁」，最後說「爸爸要去投降了。」棄械投降。

警方扣得2把制式手槍與子彈15顆，經過調查後發現，原來陳男先前因肇事逃逸案、槍砲案件被判刑5年4月，因未到案遭到通緝，而陳男供稱擔心自己被捕後，女兒沒人照顧，才會拒捕對員警開槍，至於槍枝則是已經過世的哥哥留下。檢方依照違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及「殺人未遂」等罪，提起公訴。

一審法院認定陳男是為躲避查緝而開槍，不具有殺人故意，改依照「妨害公務」罪判刑1年6月，另外持槍罪部分判刑4年6月、併科罰金20萬元。案經上訴，高院二審於26日宣判，高院在「妨害公務」罪減輕，改判1年2月，槍砲罪部分則維持原本刑度，最後宣告應執行有期徒刑5年6月、併科罰金20萬元。可上訴。

▼新北市三重區爆警匪槍戰，嫌犯陳文彬器械投降。（合成圖／網友陳瑋瑋提供、ETtoday新聞雲現場直播）

▲▼新北三重爆警匪槍戰。（合成圖／網友陳瑋瑋提供、ETtoday新聞雲現場直播）

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