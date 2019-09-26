陸聯合軍樂隊「震撼」 1300人魔鬼日練10小時

▲大陸三軍聯合軍樂隊 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸70周年國慶重頭戲十一閱兵，除了上萬人徒步方隊受注目，還有一支唯一不受閱的隊伍三軍聯合軍樂團，這次一共1300人組成，和以往最大的不同，聯合軍樂團首次由陸海空三軍官兵組成，千人大陣仗難得在媒體前曝光。

▲大陸三軍聯合軍樂隊女官兵鼓手。（圖／記者任以芳攝）

萬中選一閱兵聯合演奏

位於北京昌平區南口閱兵村，聯合軍樂隊陣容浩大，一連在中外媒體前，表演五首曲子。十一閱兵大會上，聯合軍樂團最早進場、最後退場的方隊，當天全程80分鐘的活動，將演奏50首曲子。

當初為了挑選聯合軍樂隊成員，解放軍特地組織專家小組，耗費3個月時間，考察46支專業和業餘軍樂隊，口試面試加考試，挑選2000多人參與，最後淘汰剩下1300人。聯合軍樂團的14個大聲部中，擔任聲部長和首席演奏員的都是解放軍軍樂團國家級職稱的演奏家。

▲大陸聯合軍樂隊 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍聯合軍樂隊女官兵鼓手。（圖／記者任以芳攝）

演奏員嚴格日練10Ｈ

徒步方隊要求動作整齊劃一，聯合軍樂隊演奏員們被嚴格訓練，每天吹奏10小時以上，整體呈現要統一，很多號手吹到嘴唇破裂，鼓手練到手腕受傷。現場很多大型樂器比閱兵槍還重，最重將近20多公斤，演奏員揹抱練習，一次站4個小時，艷陽日下，考驗個人體力耐力。站在最外邊的隊員，眼睛還得夠靈活，隨時注意指揮手的動作指令。

▲大陸三軍儀仗隊宿舍乾淨整潔。（圖／記者任以芳攝）

▼大陸三軍儀仗隊宿舍棉被疊成四方形，立體折痕。（圖／記者任以芳攝）

閱兵村休閒曝光ＫＴＶ.按摩椅

每逢假日，所有的官兵們如何放鬆壓力和辛勞。閱兵村首次開放宿舍給媒體參訪，走進12 人睡的上下鋪，乾淨整潔，還有傳說中的豆腐干棉被，疊的四四方方。休閒區有超大電視可看電影，以及撞球台，數十台小平板，讓官兵們上網看影片。

▼大陸三軍儀仗隊宿舍娛樂室設備。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊宿舍娛樂室影按摩椅和小KTV。（圖／記者任以芳攝）

官兵們操練時，手腳肩頸最需要治療，每棟宿舍安排兩個按摩椅，一間迷你ＫＴＶ室。不具名解放軍長官私下透露，「假日期間，我們也鼓勵官兵多來唱歌舒壓。」歷經快一年集訓，倒數計時，十一活動當天，閱兵村官兵們即將向外界交出他們努力成績單。