Apple Watch Series 5大拆解！ifixit：新嵌入OLED面板下的環境光傳感器

▲Apple Watch Series 5拆解圖。（圖／翻攝自ifixit）

記者陳心怡／外電報導

國外專業拆解站ifixit連續拆解了iPhone 11和iPhone 11 Pro手機後，又繼續拆了蘋果今年新錶Apple Watch Series 5。他們發現Watch Series 5 的內部零組件，幾乎與前一代 Apple Watch Series 4 大同小異，但內部細節則是改進不少，兩代零件看似一樣，卻並不能通用。

▲Apple Watch Series 5（左）和Apple Watch Series 4（右）。（圖／翻攝自ifixit）



蘋果表示，與去年的Series 4相比，Series 5使用更先進的顯示驅動程式和改進過的電源管理晶片外，iFixit還發現一個新嵌入在OLED面板下的環境光傳感器。

兩代 Apple Watch 的主要區別在於，Series 5 電池容量 296mAh 比 Series 4 電池容量 291mAh，略大了1.4%，而 Series 5 具 32GB 的內存空間，比 Series 4 約大一倍，但是 Series 5 與 Series 4 採用相同的 GPU 和 CPU，因此在性能上並沒有真正的提升。

▲Apple Watch Series 5螢幕背面和X光照射下的樣子。（圖／翻攝自ifixit）

除此之外，Series 5在內部與 Series 4非常相似，但蘋果做了足夠多的小變更，許多零件是無法互換，主要針對在 taptic 震動馬達、顯示模組、電池連接器的重新設計。

Apple Watch Series 5的錶殼是由100%回收鋁所製成的，這展現出蘋果的環保決心。世界上大部分鋁都已經能回收利用，而且回收鋁比新開採的鋁還便宜。

▲Apple Watch Series 5許多零件無法互換。（圖／翻攝自ifixit）

Apple Watch Series 5可修復性為6分（滿分10分），表現不差，另外，ifixit還拆了一個40mm款的Apple Watch Series 5，發現電池明顯不一樣，對比同樣尺寸的第四代手錶，它的容量提升了10%，非常讓人意外。

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