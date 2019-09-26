施壓烏國打壓拜登！憂川普再現「通俄門」　過半眾議員支持「啟動彈劾」

▲美國總統川普恐面臨被彈劾的危機。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

備戰2020年美國總統大選，川普（Donald Trump）卻爆涉嫌致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求打壓民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）。此事因此眾議院議員不滿，擔心4年前「通俄門」再現，如今有超過半數的眾議員支持彈劾川普。

綜合外媒報導，根據白宮公布的通話內容，川普曾在電話中「約8次」試圖引起澤連斯基對拜登的關注，疑似施壓澤連斯基要扣留對烏克蘭的2.5億美元援助，要求澤連斯基調查拜登父子。對此，川普24日承認曾經致電並提到拜登父子，但否認施壓。

▲白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

拜登是2020年美國總統大選的民主黨提名候選人，如今卻傳出被川普打壓，是否會再次發生4年前的「通俄門」事件，令眾議院議員不滿。總席次435席中，已經有218名民主黨籍、1名無黨籍議員同意對川普展開彈劾程序，不少人認為「彈劾可能是唯一的補救辦法」。

不過如何調查、如何彈劾，眾議院內仍有爭議。根據美國規定，彈劾總統需由眾議院展開彈劾程序，進行多項聽證會調查，眾院委員會多數委員都同意通過彈劾草案，再送往院會投票，過半數眾院議員贊成，彈劾案就會正式送到參議院決議。最後，參議院100席次中的3分之2議員贊成，才算正式通過彈劾案，總統將被自動免職，且恐永不得再任公職。

如今，司法委員會（Judiciary Committee）頭號共和黨人柯林斯（Doug Collins）主張，要等眾院全院投票通過才展開正式彈劾調查；民主黨籍議員卻認為可以選一個委員會負責主導，不用投票；另外，也有眾議員主張擬定彈劾川普草案，但相關細節仍有變數，民主黨是否能在明年改選保持過半席次也不一定。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

