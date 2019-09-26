穿「機動警隊T恤」到購物廣場　港警：「遭20人圍毆」全身傷！

▲香港一名休假警員被圍毆。（圖／翻攝自高登討論區）

本報訊

晚上9時許，屯門發生襲擊案。據報一名男子稱到屯門市廣場二期購物，期間被20多人包圍及襲擊，導致頭部流血及多處受傷，被打傷男子清醒，由救護車送往屯門醫院治理。

據悉，遇襲男子當時身穿一件白色T恤，胸前印有「PTU CHARLIE COMPANY」（機動部隊C連）的標識。據知有在場人士認為他是警察，到上述事發地點「收風」，於是被圍毆。

▲事件發生於屯門市廣場購物。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝）

消息稱，遇襲男子確實是一名警員，他入職35年，現時53歲，駐守屯門分區，為高級警員。據知，他本身亦住屯門區，當時剛好下班，到屯門市廣場購物，見有人在商場內唱歌，覺得「好奇」於是走近了解，但被打傷。報稱事前沒有與人發生過爭執。

警方回覆《香港01》指，事發於25日9時05分，警方接獲途人報案，指一名53歲男子，在屯順街一號商場內，懷疑被5名男子以手及硬物襲擊，該5人其後逃去。警員接報到場經初步調查後，案件列作「傷人」，交由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方證實傷者為一名休班警員，他手、面、頭及腳受傷，清醒送往屯門醫院治理。

警方發言人指：「警方強烈譴責針對休班警務人員的施襲行為，警方會嚴正跟進，務求將施襲者繩之以法。」

▲同僚前往醫院探望。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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