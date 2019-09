快訊／墨爾本市中心驚傳「自殺式炸彈」攻擊！　警方急逮25歲嫌

記者吳美依/綜合報導

根據俄羅斯《衛星通訊社》(Sputnik News),澳洲墨爾本警方今(25日)接獲一起自殺式炸彈攻擊通報,緊急疏散群眾,稍後在市中心一間洗車場中,逮捕一名攜帶不明裝置的嫌犯。據了解,拆彈小組迅速趕到,目前仍在現場進行安全檢查。

根據澳洲媒體10 Daily,墨爾本警方在聲明中提到,「一名25歲男子上午10點攜帶不明裝置,警方目前已經趕到墨爾本北部的馬場路(Racecourse Road)。」

We're at Racecourse Rd, North Melbourne after a man was located with an unknown device.



A 25-year-old man has been arrested and Bomb Response Unit officers are conducting a safety check.



Racecourse Rd has been blocked to traffic and trams between Flemington Rd and Boundary Rd. pic.twitter.com/Y38zA0Kkto