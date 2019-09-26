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亞馬遜推一系列Alexa語音產品　智慧戒指、眼鏡、料理爐應有盡有！

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▲亞馬遜。（圖／路透）

▲亞馬遜年度硬體大會。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

亞馬遜在西雅圖舉辦的年度硬體大會中，推出了一系列關於亞馬遜語音助理 Alexa 的硬體產品，大幅擴張 Alexa 生態系。

除了 Echo 系列產品外，還有智慧眼鏡Echo Frames、智慧戒指 Echo Loop，甚至還有智慧門鈴產品 Ring indoor cam、智慧安全監測設備 Alexa Guard、無線路由器 Eero，完全看得出亞馬遜要讓 Alexa 比現在更有「移動性」。

Echo Buds
看好無線藍牙耳機商機，亞馬遜也不落人後推出Echo Buds，搭載亞馬遜自家的語音助手Alexa，電池續航力約5小時，同時配備Bose的降噪技術。Echo Buds 建議售價約新台幣4000元以內，雖然不算便宜，但比蘋果AirPods系列動輒5千多元的售價，仍屬相對有競爭力。

Echo Studio
這是亞馬遜 Alexa揚聲器產品線的新成員，它看起來像HomePod和Echo Sub的融合，體型較前幾代大，且配有杜比全景聲 (Dolby Atmos) 高品質 3D 環繞音響。

▲亞馬遜。（圖／翻攝自The Verge）

▲亞馬遜Echo Studio。（圖／翻攝自The Verge）

Echo Dot
搭載時鐘功能的 LED 顯示螢幕，主打兒童客群，點擊設備頂部可以變化多種色彩，還能與 Alexa 配對後設置計時器、播放音樂。

▲亞馬遜。（圖／翻攝自The Verge）

▲亞馬遜Echo Dot。（圖／翻攝自The Verge）

Echo Flex
Echo Flex 音箱，機身有 USB 連接頭，可以提供手機充電，另外還有 Alexa 的開關鍵、運動傳感器以及夜燈功能。

▲亞馬遜。（圖／翻攝自The Verge）

▲亞馬遜Echo Flex 。（圖／翻攝自The Verge）

智慧料理爐
搭載 Alexa 語音助理的廚房智能設備，智慧料理爐具備傳統烹調功能和氣炸鍋功能，用戶以 Alexa app 掃描項目就可啟動該爐開始烹調。為了促銷，亞馬遜還推出購買智慧料理爐就送一台 Echo Dot 的方案。

▲亞馬遜。（圖／翻攝自The Verge）

▲亞馬遜智慧料理爐。（圖／翻攝自The Verge）

▲亞馬遜。（圖／路透）

▲亞馬遜推出一系列Echo產品。（圖／翻攝自9to5toys）

亞馬遜也推出兩款實驗性質產品，包含智慧眼鏡Echo Frames，內建麥克風可向Alexa下達語音指令；以及穿戴裝置Echo Loop。

Echo Loop 其實就是手指上的微型 Echo，內建兩個麥克風和 Echo 裝置史上最小的喇叭。不同於一般 Echo 裝置用語音啟動，Echo Loop 需要連結智慧型手機上的 Alexa 應用程式。智慧戒指還有觸覺震動功能，用來反映按鈕已經按住，或是提醒用戶手機上有通知或來電，戒指使用專用的充電底座充電，充滿電即可使用一天的時間。

Echo Frames 的外觀就像是一款普通的黑框眼鏡，不過，在這款智慧眼鏡中，並沒有任何螢幕或者攝影鏡頭，當然也沒有任何 AR 還是其他酷炫的功能，只有麥克風以及小型喇叭。根據亞馬遜的說法，使用者可以隨時召喚出 Alexa，聽取今日行程安排、新聞、天氣等，語音助理的聲音會直接傳達到配戴者的耳朵當中，主打讓使用者即使在旅遊途中，仍然可以使用智慧家居設備。此外，Echo Frames 也能搭配 Android 手機使用（不支援 iOS），可以讀出通知、撥打電話以及播放音源，包括歌曲或者 Podcast。

▲亞馬遜。（圖／路透）

▲亞馬遜智慧眼鏡。（圖／路透）

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