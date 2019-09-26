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晶華捷絲旅改裝「潮文化＋網美風」吸睛　靠這招吸引韓客入住逾五成

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▲晶華麗晶集團董事長潘思亮（左二）表示，捷絲旅台北西門館隨著西門商圈一起蛻變，改裝重新開幕後要以「愈在地，愈國際」理念突圍。（圖／晶華提供）

▲晶華麗晶集團董事長潘思亮（左二）表示，捷絲旅台北西門館隨著西門商圈一起蛻變，改裝重新開幕後要以「愈在地，愈國際」理念突圍。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

晶華麗晶集團旗下西門捷絲旅近日改裝重新開幕，董事長潘思亮表示，今年是捷絲旅品牌十周年，要以「愈在地，愈國際」理念突圍，台北西門館融入潮文化的在地元素，服務面則以免費洗衣房、萬花筒般的鏡面休憩區，目前韓國觀光客源比重已超過五成。

晶華表示，捷絲旅的品牌定位為風格設計型旅店，在全台已有八個據點， 2021年還有捷絲旅台南十鼓館將開幕。

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在西區翻轉政策帶動下，台北站前西門商圈自2007年起掀旅館開發潮，晶華麗晶集團捷絲旗、福華飯店體系的福泰桔子商旅為市場領頭羊，隨後國賓集團AMBA Hotel、永安棧、海霸王集團等大咖業者跟進，造就西門商圈立於不敗之地。

▲晶華國際酒店集團旗下第一個設計型風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館近日完成裝修工程並重新開幕。（圖／晶華提供）

▲晶華國際酒店集團旗下第一個設計型風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館近日完成裝修工程並重新開幕。（圖／晶華提供）

潘思亮表示，捷絲旅台北西門館隨著西門商圈一起蛻變，品牌歷經十年已有轉型需求，其主要客源仰賴國際觀光客，其中以韓國、港澳客為大宗，捷絲旅目標為「社區型精品（Neighborhood Boutique）」飯店，以在地化、接地氣的經營管理更顯優勢。

「捷絲旅的目標是要打造西門町的玩樂縮影場域，吸引國內外觀光客入住的同時、也成為城市以及商圈的行銷尖兵。」捷絲旅台灣區總經理陳惠芳進一步補充，具體作法則是將房間數由149間減少為143間，以換取融入在地「潮文化」元素的公共空間。

像是牆面上掛著筆觸細膩的西門町手繪巷弄地圖，以及客房內代表西門町的塗鴉壁畫，而6樓到9樓的公共空間則是走「網美Friendly」路線，有精巧的健身房、粉紅與鏡面休憩區，還有親子共讀與遊戲區，豐富了旅人在行程中與飯店互動的體驗。

▲捷絲旅台北西門館公共空間主打「網美Friendly」路線，粉紅與鏡面交織的萬花筒區相當吸睛。（圖／晶華提供）

▲捷絲旅台北西門館公共空間主打「網美Friendly」路線，粉紅與鏡面交織的萬花筒區相當吸睛。（圖／晶華提供）

另外，為因應西門商圈的客源屬性，捷絲旅台北西門館的洗衣房，特別選用韓國知名品牌的洗衣機，讓入住的韓國客即使看不懂中文也能操作，同時提供免費的洗衣服務，看見旅人在行程中的需求更顯貼心，在短短一年內，韓國客源比重已從四成提升至五成六。

房間備品也全面升級，每間客房配備有LED美肌鏡，Kenwood時尚快煮壺，以及Panasonic奈米吹風機。此外，網羅全台在地美味的早餐以及夜晚微醺時光的DIY調酒和螢光派對體驗，都能為旅人創造24小時的美好住宿回憶，時時感受到西門町的兼容並蓄與精采活力。

晶華表示，捷絲旅西門館目前旅客以韓國、香港為主，比重達八成，尤其近年韓國客比率大幅攀升，另日客、國旅占比達兩成。捷絲旅西門館過去平均房價為3,500元、住房率在80%至85%，重新開幕的西門捷絲旅目標平均房價將來到4,000元、住房率上看九成，挹注集團營運表現可期。

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