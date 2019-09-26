山路拋錨遇暖心警「繩索+巡邏車」助脫困　加碼專業換胎…超帥

▲由於小貨車拋錨在偏遠山區，維修困難，熱心員警幫忙更換輪胎。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山分局3名員警於執行勤務時收到民眾求助，分別有自小客車及小貨車因自撞及破胎，而導致汽車拋錨交通阻斷。3人分別協助將事故處理後恢復道路交通，更在派出所旁直接幫忙更換備胎。3警暖心的舉動讓車主感到溫暖又感激，頻頻向警方道謝後才離去。

▲自小客車車身橫擋道路中間影響用路人安全，員警便以巡邏車、繩索拖車的方式協助脫困。



橫山分局宇老派出所副所長謝福順及警員謝安，25日上午10點半左右，在執行山域治安訪查勤務時收到民眾通報，於尖石鄉竹60線20K馬美產業道路口，有自小客車因變速箱故障失控自撞山壁，由於車身橫擋道路中間影響用路人安全，2名員警便以巡邏車、繩索將小客車拖往路旁協助脫困。

同日下午1點半2員警再度接獲第二位民眾報案，同樣位於尖石鄉竹60線18K處往秀巒方向，有小貨車因右後車輪胎側邊遭路旁碎石刺破爆裂，卡在前往派出所的單行道險升坡，2名員警同山警劉福源前往救援，3人先協助將該車拖往派出所旁，以利往來車輛通行，隨後再幫忙更換備胎，讓民眾感激不已，頻頻向警方道謝。

橫山警方再次提醒民眾出門遠行，一定要對愛車做好基本檢查(油、水、電)，以免發生故障。另外山區路途遙遠地形又陡峭，務必減速慢行以策安全。

▲左起謝安、山警劉福源、副所長謝福順。

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