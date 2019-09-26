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所長一眼認出慣竊　他心虛逃逸逆向蛇行衝撞！女警拔槍壓制

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▲▼警車遭衝撞。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警車緊追逃逸貨車駕駛。（圖／記者洪正達翻攝）

記者廖安莘／高雄報導

高雄市仁武區26日凌晨發生警車遭衝撞意外，當時巡邏員警發現一輛可疑貨車，警車尾隨靠近，結果貨車駕駛竟加速逃逸，眼尖的員警一眼認出貨車駕駛是一名慣竊，於是鳴笛準備攔截，而後貨車駕駛竟企圖衝撞警察，警方搏命逮人的驚險畫面曝光。

仁武派出所所長吳崑琳、女警張珮恩26日凌晨4時許，於高雄市仁武區鳳仁路和竹楠路口執勤時，發現一輛大貨車疑似想要闖紅燈，員警認出貨車駕駛為一名慣竊，立刻鳴笛要攔截。貨車駕駛惱羞成怒，竟直接衝撞警車，接著又逆向蛇行逃逸，而遭撞的警車雖然受損，仍鍥而不捨緊追，最後貨車把警車撞上分隔島後，自己失控撞向工廠鐵門才停下。

▲▼警車遭衝撞。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方成功壓制嫌犯。（圖／記者洪正達翻攝）

鍥而不捨的警車，為了不讓竊嫌逃逸，也冒險橫越安全島，但警車底盤過低不慎卡住，此時眼見竊嫌徒步逃逸，所長與女警，立刻下車拔槍追上去，最後壓制嫌犯，並成功上銬逮捕。

這起驚險的追捕行動，雖然造成警車受損，但所長吳崑琳表示，該名竊嫌是轄區慣犯，才剛偷車準備行竊，而警車被衝撞時，坐在右側的女警張珮恩，所幸沒有受傷，也將嫌犯成功逮捕歸案。

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