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斷片姊酒醒身旁躺陌生男　送客後開手機…見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵！

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲女子看到自己手機內的性愛影片，驚覺自己被性侵。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名女子日前在酒吧狂歡之後，隔天起床發現和一名陌生的男子雙雙裸體躺在床上，驚嚇之下要求男子立刻離開，正當在思考兩人是否發生關係時，男子突然傳訊息表示「看看妳的手機」。女子打開手機後竟發現自己前一晚的激情影片，讓她氣的告上法院。

根據英國《太陽報》報導，女子2018年8月某日早晨醒來，發現一旁躺著裸體的25歲男子尼柯爾斯（Thomas Nicholls），當時她驚覺前一晚在酒吧可能喝過頭，卻沒料到自己遭到撿屍回到自己的住處激戰，一氣之下要求尼柯爾斯立刻離開住處，正當自己努力回想前一晚的斷片記憶時，尼柯爾斯突然傳訊表示，「妳可以看看自己的手機」。

女子打開手機後，竟發現在相簿內有著自己前一晚與尼柯爾斯激情的影片，甚至拍得相當露骨，一度還有拒絕卻被強迫發生關係。女子認為自己遭到性侵，將影片拿到警局報案。開庭時，已經有三個孩子的尼柯爾斯表示，「我絕對沒有罪，因為那天晚上確實就是兩情相悅，甚至影片也是女方拍的」。

檢察官卡琳娜（Carina Hughes）表示，影片中很明顯的看到女子沒有同意發生關係，但兩人確實有發生關係，也清楚的拍到兩人的生殖器官。這段5分鐘的影片當庭播放，女子難過的表示「當時我已經喝醉已經斷片，有感覺尼柯爾斯在臥室走動，卻沒想到第二天起床自己被性侵」。檢方目前將尼柯爾斯以強制性交罪起訴，將等待細部調查後宣判最終審判結果。

▲尼柯爾斯暗示女子看自己手機，女子才知道自己被性侵。（圖／翻攝自推特）

▲尼柯爾斯暗示女子看自己手機，女子才知道自己被性侵。（圖／翻攝自推特）

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