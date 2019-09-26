男撂10多人旱溪夜市談判　對方人來30人！當場被打趴

▲男子在旱溪夜市談判被打受傷，由救護車送醫治療。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

鄧姓男子26日凌晨疑與他人發生口角衝突，相約旱溪夜市談判，並找來10多人助陣，豈知對方找來近一倍的人，雙方大亂鬥後，鄭男倒地傷痕累累，所幸送醫後沒有生命危險。警方已積極調閱監視器，務必將違法者嚴辦。

台中市消防局26日凌晨2點左右接獲報，東區旱溪東路一段、東學街口的旱溪夜市有人員打架受傷，消防隊到場後發現，50多歲的鄧姓男子受傷倒地，檢傷發現下巴撕裂傷；意識不清，隨即包紮止血後送往澄清醫院平等院區治療，沒有生命危險。

▲鬥毆所在的旱溪夜市。（圖／翻攝Google Map）

據了解，當工人的鄧姓男子當天稍早疑似與別人起口角發生不愉快，雙方就曾動粗。鄭男嗆約旱溪夜市談判，還帶了10多人助陣，豈知到場後發現對方找來近30人，人數幾乎多出一倍。雙方在沒營業的夜市裡大亂鬥，鄧男隨即遭圍毆倒地。

▲救護車到場後將受傷男子送上救護車。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方立刻出動快打到場，而鬥毆者看到警察立刻呈鳥獸散，散落一地的鐵棍、塑膠水管等凶器全數帶回。目前正積極調閱監視器，將讓所有滋事者難逃法網。

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