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翻開10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「曾存款剩46」全身傷　10年逆轉史...網全鼻酸

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▲行業成本太高！冷氣師傅「存款剩46」身上全是傷　苦熬10年逆轉...網全鼻酸。（圖／陳師傅授權引用）

▲這一疊存摺承載了10年來苦與澀，同時也紀錄了成長。（圖／陳師傅授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

家住台北的陳師傅昨晚整理文件時，翻出了10年前剛創業時的存摺，彷彿瞬間進入時光隧道，眼眶也不自覺泛淚，由於行業成本高，當年他身家財產一度只剩46塊錢，每天睜開眼除了工作還是工作；好在他咬牙撐過那段日子，現在也能自信地說，「我已經可以給妻小好日子過，還有一個溫暖舒適屬於自己的家。」

深夜時分，陳師傅一邊整理抽屜的陳年文件，一邊翻出10年前剛創業時的銀行本子，當年的辛酸不斷浮現腦海，猶如演著自己的人生電影，想著想著眼眶不自覺地濕了，他感嘆，「冷氣這行業成本非常高，利潤卻非常低，曾經全部財產一度只剩下46元，靠喝水忍過飢餓的日子。」

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▲行業成本太高！冷氣師傅「存款剩46」身上全是傷　苦熬10年逆轉...網全鼻酸。（圖／陳師傅授權引用）

▲曾經，他的帳戶裡只剩46元。（圖／陳師傅授權引用）

為了減少開支，省油也省停車費，陳師傅把機車當貨車在用，冷氣跟工具就綁在坐墊與踏板上，然後左手拿著樓梯，僅靠右手騎車，他表示，儘管工作時非常口渴，也捨不得到便利商店買水，總忍著口乾舌燥，等一天忙完再回家裡喝水，而且每天只睡4-5小時、甚至更少，偶爾連續兩天都沒闔眼。

傻眼的是，好不不容易有了一些積蓄，善良的陳師傅拿出40幾萬給多年好友周轉，沒想到卻石沉大海，他也曾被設計師跟客戶倒了數10萬，至今沒有下文，空有債權憑證，「接了案子與客戶談妥價格，為提供好品質努力做好每個細節，請款時仍被東扣西扣，就算沒有抓到毛病仍硬要扣錢。」

▲行業成本太高！冷氣師傅「存款剩46」身上全是傷　苦熬10年逆轉...網全鼻酸。（圖／陳師傅授權引用）

▲陳師傅把機車當貨車用。（圖／陳師傅授權引用）

陳師傅接著說，「每天回家洗澡時，水淋下來碰到身上無數的傷口時，一陣陣的劇痛感不斷襲來，睡覺時也因為傷口跟淤青而難以入眠。沒有假日，沒有娛樂，沒有女友，沒有不良嗜好，生活開銷極盡節省，睜開眼睛除了工作還是工作。累嗎？ 真的非常累。苦嗎？ 真的很辛苦。累在雙手，苦在心頭。」

雖然一路上跌跌撞撞，但他也只能抹去眼眶的淚水，咬緊牙根繼續往前走，陳師傅自嘲，「沒辦法，誰叫自己天資愚鈍，只能努力靠自己這雙粗糙的雙手打拚未來。」

▲行業成本太高！冷氣師傅「存款剩46」身上全是傷　苦熬10年逆轉...網全鼻酸。（圖／陳師傅授權引用）

▲他早已習慣全身痠痛與傷痕。（圖／陳師傅授權引用）

10年後的現在，陳師傅偶爾獨自吃飯時，仍習慣簡單的飲食，每天依然洗完澡接著擦藥，工作當然沒有變輕鬆；但慶幸的是，他已經能給妻小過上好日子，能給他們吃大魚大肉，還擁有一個屬於自己溫暖的家，「也許您覺得日子很苦、很難熬，但看完我的故事後，希望可以給您努力下去的勇氣，也希望給現在社會上，充滿抱怨與痛苦的氛圍一點希望」。

這段滿滿正能量的人生歷程，鼓舞不少人，網友們紛紛紅了眼眶，表示「先苦後甘就是你的寫照，祝你從此一路順遂，家庭幸福美滿」、「正港好男人」、「感同身受，眼淚掉不完」、「看了你的故事，覺得自己吃的苦，都不覺得是苦了，讓我又有信心了」、「認真的男人，偉大的爸爸」。

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