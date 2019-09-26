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尤振仲下周開庭...5項有利證據「被消失」　罹難家屬：台鐵影片造假

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▲台鐵司機員尤振仲首度出面，崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

普悠瑪翻車事故將滿一周年，司機員尤振仲下周一（30日）即將開庭，今日首度召開記者會。尤振仲記者會提出五大疑點，包含工作報單與運轉室的監視畫面找不到、台鐵公布錄音檔的修改日期不一樣、指紋沒採集、事發影片造假、列車傾斜卡被撞壞掉，痛批「我是最接近事件的人，至今自己也不知道真相是什麼，有利證據不是不見就是撞壞了，還能說什麼？」

尤振仲表示，去年普悠瑪事件發生後，礙於偵查不公開不便對外發言，當初事件發生後，檢調要羈押、夜間偵訊都沒拒絕，為的就是要盡快還原真相，結果宜蘭地檢第一時間有罪推定，台鐵第一時間惡意欺騙，行政院調查小組避重就輕，駕駛員不可能拿自己及全車旅客性命開玩笑。

請繼續往下閱讀...

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，律師說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲尤振仲律師陪同出席。

疑點一：工作報單、運轉室的監視畫面找不到？

尤振仲律師閻道至說，當初車子故障為什麼會開出來？跟運轉室反應後，運轉室說沒有列車可以更換並把鑰匙交給司機員，一般故障情形都會紀錄在工作報單上，但現在工作報單找不到，當時監視器畫面也沒了，沒證據可以佐證。

「很納悶上班的工作報單為什麼會憑空消失？」尤振仲說，當時駕駛艙是封閉的，工作單不可能憑空消失，且一定有運轉的監視畫面，檢察官卻回說要調哪一個、台鐵也說時間久遠已經洗掉了。

律師陳湘傳補充，司機員有請求更換列車，當下也有反應有問題，但運轉室則沒有替換編組，希望從運轉室的監視畫面還原事實真相，但台鐵回應時間久了，錄影畫面已經被覆蓋洗掉。

疑點二：台鐵公布錄音檔的修改日期不一樣？

尤振仲億述，事發當下要求趕快公開錄音檔，台鐵卻隔了4個半月才公布，錄音檔跟記憶中有明顯落差，台鐵公布的錄音檔後面修改日期是不一樣的，音檔日期有的是22、24、25、27日，到底發生了什麼事？當時檢查員要他重新升降弓時，有請檢查員幫忙轉調度員。當下有問檢察官，檢察官解釋是為了播放順序。

疑點三：電門把手復位指紋沒採集？

尤振仲說，傾斜功能有沒有作用很重要，台鐵說超速，但在國際案例現場，翻覆出軌形狀不會是這樣，法院交保裁定文寫得相當清楚，檢查員是否有復位的關鍵就是指紋，一般案發現場都必須採集指紋鑑識，檢調卻說車子撞壞了沒辦法採集，怎麼可以不做？

尤振仲表示，大溪重新升降弓後，一定要等到頭城才能停，途中呼喊3次，要求要停車，但台鐵說是旅客誤乘，為什麼是這樣的回答，錄音檔很清楚。

疑點四：列車傾斜卡被撞壞掉無法讀取

疑點五：台鐵公布的事發影片造假

罹難者家屬董小羚的先生范銘浚說，最清楚的就是台鐵副總工程司李景春，曾在媒體上說過，主風泵異常會讓傾斜功能沒有作用，但電力異常車子就沒有防護功能可修正，李景春也認為普悠瑪有問題。

范銘浚公布一段影片表示，台鐵公布的事發影片造假，為什麼行車紀錄器中間閃一下，跳電後車子開始左右搖晃，車出了鐵橋就開始跳電，普悠瑪行車時間看不到，故意模糊看不到時間，因為時間可以算出距離、時速，兩個相差時間是有誤差的，台鐵副局長說第一時間ATP沒有回報，都沒有人負責。他批，「台鐵一直不面對，下次會釀更大災禍，台鐵心態是不要在我任內就好。」

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，罹難家屬董家發言控訴台鐵說謊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，罹難家屬董家控訴台鐵影片造假。

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