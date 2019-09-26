Bowers ＆ Wilkins推最新無線耳機　打造「錄音室」音源

▲Bowers & Wilkins的 PI3 無線耳道式耳機。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英國揚聲器大廠Bowers & Wilkins推出2019年度最新無線耳機產品系列，採用高通QCC5100系列藍牙音訊系統單晶片，並且是首批商用高通aptX Adaptive同步技術的裝置，號稱打造錄音室音源。

Bowers & Wilkins最新無線耳機設計的理念，源自於為每種耳機穿戴風格所做客製化設計的驅動單體（drivers），體現於最高階Over-Ear PX7當中43mm驅動單體到運動風In-Ear PI3當中獨家雙驅動單體等產品。

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Bowers & Wilkins資深副總裁暨耳機業務總經理Tim Johnston表示，結合獨家驅動單體技術應用，以及高通最新的aptX Adaptive音訊解碼器，創造出超越市面上的耳機所能提供的最自然逼真、高傳真的音響效果，重現彷彿是從錄音室中打造出的音源。此外，Bowers & Wilkins耳機將會是首批商用高通aptX Adaptive同步技術的裝置。

Bowers & Wilkins最新無線耳機系列包括PX5和PX7主動抗噪無線耳罩式耳機、PI3無線耳道式耳機，以及PI4主動抗噪無線耳道式耳機等四大產品。特色分別如下：

PX7 主動抗噪無線耳罩式耳機

全罩式耳罩、USB-C快充、電池壽命長，一次充電可連續開啟主動降躁功能播放長達30小時，以及快速充電15分鐘即可播放5小時的音樂。

耳罩內建接近感測器，一拿開耳罩音樂自動暫停，戴上後即恢復播放。

PX5 主動抗噪無線耳罩式耳機

更小、更輕的耳罩式設計，USB-C快充、電池壽命長，一次充電可連續播放長達25小時。快速充電15分鐘即可播放3小時的音樂。

六道麥克風組合，可阻擋令人分心的環境噪音，使您可以清晰地撥打電話並清楚地聽到自己的聲音，讓您得以自然地講話。

▼Bowers & Wilkins PX5。（圖／業者提供）

PI3無線耳道式耳機

獨家混合動力雙驅動單體配有分離的揚聲器，採用輕便運動型入耳式設計。可連續播放長達8小時，快速充電15分鐘即可播放2小時的音樂。彈性矽膠頸帶和磁性耳塞，輕盈、無纏結、可長期佩戴。

PI4主動抗噪無線耳道式耳機



一次充電可連續播放長達10小時。快速充電15分鐘即可播放3小時的音樂。磁吸設計，當您取下耳機時，耳機吸附在一起，並自動暫停音樂，解開吸附狀態即可從您暫停的地方繼續播放音樂。