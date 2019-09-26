和女兒吵架引獸性？！　她慘遭自己養的2鬥牛犬圍攻爆血身亡

▲女子突然被家中所養的狗攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Elayne Stanley）

記者李振慧／綜合報導

英國柴郡(Chester)一名婦人日前和女兒大吵，意外引發家中所養2條鬥牛犬獸性，慘遭2犬凶猛攻擊。女兒當場嚇得趕緊跑去屋外求救，由於客廳門被鎖住，鄰居只能拼命朝窗戶砸磚頭希望能分散惡犬注意力，可惜救援人員趕到時，婦人早已因失血過多身亡。

44歲女子史坦利(Elayne Stanley)24日下午5時15分，在位於威德尼斯市(Widnes)的家中，慘遭所飼養的2條美國鬥牛犬比利(Billy)以及DJ攻擊。住在對面的39歲鄰居霍爾(Bev Hall)表示，「我們當時正在喝茶，聽到鄰居女兒露易絲(Louise)衝到街上大聲求救，『狗在攻擊我媽』，我和丈夫立即跑去幫忙，可是因為史坦利就在門後導致我們無法進去，只好拼命扔東西在窗戶上，希望能分散狗的注意力。」

在霍爾與其他鄰居的幫忙下，2條狗後來被趕進花園中，他們趕緊鎖上門把2狗擋在屋外，然而醫護人員趕到現場為時已晚，史坦利已經流了太多的血。警方到場後，2狗仍然具有攻擊性，尤其是DJ，雖然試圖安撫其至少3到4次但無效，最後不得不當場射殺，另一條狗比利鎮定下來後則被帶走。

霍爾表示，攻擊人的2條狗並不是禁止飼養的凶狠品種，過去也從未發生過攻擊人的情況，「這狗她養了2至3年，但實際上其實是她男友保羅的狗，我從來不知道狗其實是有攻擊性的，我的孩子還曾經睡在牠們身上，真是不敢置信。」本案目前仍在調查中，警方尚未逮捕任何人。

►偷偷分享少女秘密！

