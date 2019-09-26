　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

和女兒吵架引獸性？！　她慘遭自己養的2鬥牛犬圍攻爆血身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

和女兒吵架引獸性？！　她慘遭自己養的2鬥牛犬圍攻爆血身亡。（圖／翻攝自Facebook／Elayne Stanley）

▲女子突然被家中所養的狗攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Elayne Stanley）

記者李振慧／綜合報導

英國柴郡(Chester)一名婦人日前和女兒大吵，意外引發家中所養2條鬥牛犬獸性，慘遭2犬凶猛攻擊。女兒當場嚇得趕緊跑去屋外求救，由於客廳門被鎖住，鄰居只能拼命朝窗戶砸磚頭希望能分散惡犬注意力，可惜救援人員趕到時，婦人早已因失血過多身亡。

44歲女子史坦利(Elayne Stanley)24日下午5時15分，在位於威德尼斯市(Widnes)的家中，慘遭所飼養的2條美國鬥牛犬比利(Billy)以及DJ攻擊。住在對面的39歲鄰居霍爾(Bev Hall)表示，「我們當時正在喝茶，聽到鄰居女兒露易絲(Louise)衝到街上大聲求救，『狗在攻擊我媽』，我和丈夫立即跑去幫忙，可是因為史坦利就在門後導致我們無法進去，只好拼命扔東西在窗戶上，希望能分散狗的注意力。」

在霍爾與其他鄰居的幫忙下，2條狗後來被趕進花園中，他們趕緊鎖上門把2狗擋在屋外，然而醫護人員趕到現場為時已晚，史坦利已經流了太多的血。警方到場後，2狗仍然具有攻擊性，尤其是DJ，雖然試圖安撫其至少3到4次但無效，最後不得不當場射殺，另一條狗比利鎮定下來後則被帶走。

霍爾表示，攻擊人的2條狗並不是禁止飼養的凶狠品種，過去也從未發生過攻擊人的情況，「這狗她養了2至3年，但實際上其實是她男友保羅的狗，我從來不知道狗其實是有攻擊性的，我的孩子還曾經睡在牠們身上，真是不敢置信。」本案目前仍在調查中，警方尚未逮捕任何人。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
韓粉抓狂了！衝入高雄記者會場　大罵議員李喬如：臭三八
快訊／北北基宜「大雨特報」來了！　氣象局示警防瞬間大雨
「大咖視后女星」做外賣淫穢內幕被挖！陪睡價碼曝光
連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層超奢華…名錶擺滿
郭台銘重申不接受慰留：吳敦義承諾25日處理退黨程序卻言而無信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蒙面男闖家中威脅愛妻性命　超狂屋主「1打4」雙刀擊退歹徒

他在公共場合爽來一根　慘被店老闆用「滅火器噴臉」霸氣滅菸

18歲女上網找糖爹卻遇到真愛　約會4次「錢都不要了」決心下嫁

男友愛上單親媽室友！　她聯手3少女活活虐死情敵20月大男嬰

老媽死了4個月慘被塞塑膠桶　女兒為詐領保險金藏屍地下室

朋友聚會下體莫名連硬36小時　他痛到崩潰就醫：差點整根壞死

辣妹泳手揪男友吞安眠藥　鐵皮屋電線走火「悶烤2具焦黑人肉」鄰居聞味嚇壞！

「烏克蘭門」吵什麼一次看懂　揭露30分鐘通話內幕…川普連任危機再現

4名歹徒闖屋揚言「我要殺了你」　屋主拳打腳踢1打4完勝

和女兒吵架引獸性？！　她慘遭自己養的2鬥牛犬圍攻爆血身亡

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

辣妹泳手揪男友吞安眠藥　鐵皮屋電線走火「悶烤2具焦黑人肉」鄰居聞味嚇壞！

「烏克蘭門」吵什麼一次看懂　揭露30分鐘通話內幕…川普連任危機再現

4名歹徒闖屋揚言「我要殺了你」　屋主拳打腳踢1打4完勝

和女兒吵架引獸性？！　她慘遭自己養的2鬥牛犬圍攻爆血身亡

施壓烏國打壓拜登！憂川普再現「通俄門」　過半眾議員支持「啟動彈劾」

聯合國報告揭「人類再不減碳後果」　17億人先當浩劫犧牲者…2300年海平面升5m

烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

蒙面男闖家中威脅愛妻性命　超狂屋主「1打4」雙刀擊退歹徒

2歲小妹「漏斗型畸形頭」嚇壞幼兒園老師　脫鞋驚見「蹼型腳趾」秒拒收！

神秘「吹哨人」揭川普通烏克蘭！眾院421比0票要求公開所有文件

普悠瑪案尤振仲轟調查小組避重就輕　政院：尊重司法調查

愛上烏托邦的桃花源　黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮

史明最後的人生學堂　蔡英文低調獻花致意

一日很美式！陽明山看復古舞蹈、玩橄欖球、射飛鏢換禮物

請投50！夫妻小情趣...無痛存錢「爆出一桶金」笑：能出國啦　萬人被閃瞎了

走失4年意外在700公里處尋回！　他激動擁抱愛犬：生命再度完整了

私菸案新進展！關務署首波將針對旅客開罰　「林家如」是否在內受關注

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

來夏威夷不能錯過5家必打卡　最好吃的巴西莓碗、特色餐車

被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

國際熱門新聞

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱..

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

美參議院外委會通過《台北法案》

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林..

姐嫉妒妹太正！捅189刀還割耳..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

墨爾本市中心驚傳自殺式炸彈攻擊

美國會通過香港法案　可制裁侵權..

老媽死了4個月　女兒藏屍地下室

憂死後嘸人照顧　阿嬤毒殺身障孫

警開特斯拉追嫌犯！車沒電追緝失..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

更多熱門

相關新聞

蒙面男威脅愛妻性命　他1打4單挑

英國曼徹斯特一名男子家中日前突然闖進4名歹徒，對方不但想要搶劫還揚言要殺光他們全家，他為了保護妻子性命不惜搏命，獨自1人挺身與4歹徒對抗，最後竟然成功擊退對方，英勇行為獲得網友大讚。

凱特王妃再帶平價私房貨

機長鷹眼看見跑道有小可愛　停飛2分鐘

媽叫名被無視　揉零食袋牠秒現身

惡霸上機車爸卻騎走！牠一臉驚臉

關鍵字：

鬥牛犬女主人吵架女兒Elayne Stanley英國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

身分證含1與0　吃Buffet半價

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面