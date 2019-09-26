「18禁，不禁！」學校旁娃娃機充斥情趣用品　苗縣府：無法可管

▲苗栗縣議員陳光軒接獲家長投訴，指稱在小學旁邊有娃娃機店，內容盡是禁止18歲以下使用的商品，老師、家長深覺不妥。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員陳光軒，日前接獲1名學校家長投訴，說在小學校門旁娃娃機店，陳列著18歲禁止的情趣產品、攻擊性違禁物等，嚴重影響學童身心發展；苗栗縣政府表示，目前尚無法可管，但已經在研議「自助選物販賣事業管理自治條例」，再和商家及學校方面共同討論研究相關規範。

縣議員陳光軒表示，目前頭份市內12所小學裡，竟有高達4間學校附近就有陳列按摩棒、情趣內衣、甩棍等具攻擊性物品；在學生放學經過時，恐怕會影響學生身心發展。家長會長陳漢清也指出，並非要求機台主搬離現在的地方，只是擺放的距離與內容物，還需要有所規範。

▲縣議員陳光軒（右）會同國小家長會長陳漢清(左)，一同勘查學校周遭娃娃機店。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗縣府工商發展處長黃智群表示，目前娃娃機的暫時無法可管，但已積極邀集相關局處研議「自助選物販賣事業管理自治條例」，對於不法的店家、負責人的聯絡方式、和商品的合法性，訂出一套明確的規範。

苗栗縣警局表示，針對公開展售違禁品、具攻擊性，殺傷力物品情事，可依社會秩序維護法將負責人移送苗栗地方法院簡易庭，裁處3日以下拘留或3萬元以下罰款，也呼籲各位機台主切勿以身試法。

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