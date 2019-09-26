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被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

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▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

▲凌男不滿被女友分手，竟在分手砲後下藥迷昏對方，再用塑膠袋套頭勒脖，最後用棉被活活將她悶死。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

47歲凌姓男子不滿廖姓女友提出分手，懷疑對方另結新歡，便相約摩鐵來一發「分手砲」，但卻趁機在對方的優酪乳摻入安眠藥、農藥，待對方喝下昏迷後，再用塑膠袋套頭將人勒斃，高雄高分院更一審將他依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

回顧案情，事發當天凌男帶著廖女到摩鐵「休息」，但到了退房時間卻始終不見人影，摩鐵人員因此前往開門，卻驚見廖女躺在床上明顯死亡，且身上還長出了屍班，凌男則是躺在地板上，痛苦哀嚎，送醫搶救後被發現體內有鎮定劑和安非他命。

警方調查，凌男和廖女從去年4、5月分別和元配離婚後發展出戀情，兩人很快的陷入熱戀並同居，不過女方發現凌男友前科後，便在去年9月提出分手，因此才讓男方痛下決心想要了結一切。

此外，根據判決指出，凌男下手時，先是在廖女沐浴時，在優酪乳裡面加入安眠藥及農藥，隨後在騙她喝下，並在廖女陷入昏迷之際，再拿垃圾袋套頭、束帶勒頸，而過程中，廖女一度掙扎，凌男最後則用棉被蓋住才將人悶死。

一審法官審理後，認定凌男恣意剝奪被害人生命，造成無可挽回的結果，且是預謀犯案，難認情有可原，事後也未與對方家屬達成和解，因此依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

凌男不服一審判決，因此提出上訴，但二審維持院判，他再提上訴，而最高法院則認為預謀殺人的部分，尚有相關情節調查未盡，因此發回更審，但高雄高分院仍維持原判，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

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