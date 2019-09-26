瑞典罷課少女維護氣候激勵400萬人上街　獲另類諾貝爾獎

▲瑞典少女桑柏格為氣候發聲，25日榮獲另類諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

16歲的瑞典女學生桑柏格（Greta Thunberg）25日榮獲優質民生獎，也被稱做「另類諾貝爾獎」。她發起自製標語「為氣候罷課(Strike for Climate)」，喚起百萬民眾一同為氣候變遷發聲。

瑞典優質民生獎基金會( Right Livelihood Foundation)表示，桑柏格因為激起政府採取緊急氣候行動，且反映出實質的成效，因此獲得這項殊榮，「她決心不忍受迫在眉睫的氣候災難，鼓勵數百萬的民眾一同發聲。」

桑柏格在去年8月展開「週五護未來(Fridays for Future)」運動，對瑞典政府反氣候變遷的行為不滿，自發性在每周五罷課，認為「沒有未來，何必上學。」

桑柏格自發性罷課引起全球年輕人的共鳴，截至今年9月20日為止，估計有150個國家、超過400萬人上街參與抗議活動，要求政府針對氣候災難採取行動。

今年的「優質民生獎」也頒發給另外3人，撒哈拉人權運動家海達( Aminatou Haidar )在遭到監禁和虐待下，仍使用非暴力的行動，為撒哈拉人民爭取正義。郭建梅律師展開長期和拓展性行動，捍衛中國婦女的權益。

巴西哈圖卡拉亞諾瑪密協會(Hutukara Yanomami Association)領導人科培那瓦(Davi Kopenawa)也獲得此殊榮。民生獎基金會表示，「他們維護亞馬遜熱帶雨林和生物的多樣性，並在原住民土地和文化的保護上，展現勇敢的決心。」