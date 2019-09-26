蒙面男闖家中威脅愛妻性命　超狂屋主「1打4」雙刀擊退歹徒

▲男子為了保護愛妻，1人單挑4歹徒。（圖／翻攝自YouTube／Hot news）

記者李振慧／綜合報導

英國曼徹斯特一名男子家中日前突然闖進4名歹徒，對方不但想要搶劫還揚言要殺光他們全家，他為了保護妻子性命不惜搏命，獨自1人挺身與4歹徒對抗，最後竟然成功擊退對方，英勇行為獲得網友大讚。

居住在羅奇代爾市(Rochdale)的35歲男子阿里(Asif Ali)，是一名經營服裝業與房仲地產的商人，24日晚間9時15分人在客廳的他，因為院子傳出狗叫聲前去查看，意外發現一名全身從頭到腳包緊緊的蒙面人，由於妻子夏洛特(Charlotte)當時人已在2樓睡房就寢，他決定挺身而出對抗，「他朝我攻擊，我就開始戰鬥，我當下也不知道自己在做什麼，一切都是很本能性的，只想把對方趕出我家」。

阿里表示，「我當時不害怕，只是很生氣，可能是腎上腺素開始發揮作用」，他使出吃奶的力氣對其中1人猛力揮拳，「我可能打斷了他的鼻子，然後我又看到另外一個人打算上樓，我立即朝他飛撲過去，因為老婆睡在樓上」，正當他打算把2名歹徒趕出屋外時，又出現第3名歹徒，一陣大混戰後他發現還有第4人在前門外守著。

阿里發現第4人手上拿著螺絲起子，對方還揚言要殺死他，他便跑到廚房拿了2把刀威嚇，最後成功把4人都趕出屋外，受到驚嚇的夏洛特則幫忙報警。阿里後來將家中監視器畫面放置網路上，並懸賞英鎊5,000元（約台幣19萬元）緝凶，「這真的很超現實，沒想到有人竟然這麼大膽，就這樣走進我家，真是難以置信。」

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