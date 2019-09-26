神秘「吹哨人」揭川普通烏克蘭！眾院421比0票要求公開所有文件

▲川普與烏克蘭總統對話扯出「通烏門」。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

由於神祕的「吹哨人」（whistleblower）舉報，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話內容被爆出，美國聯邦眾議院25日以421對0票通過一項決議，要求川普向國會公布所有內容。路透社報導，事實上是，政府已經讓國會議員在安全的地點內查閱過機密文件。

當天投票時，兩名聯邦眾議員僅投出席票，10人沒有投票，聯邦參議院也口頭表決一致通過類似決議案。根據美國法律，舉報者申訴內容如果認定可信，必須呈交國會，許多國會議員認為川普陣營的人違法，因此部分共和黨人也與民主黨人一同支持公布文件。



川普政府在25日稍早公布了與澤倫斯基總統的5頁通話摘要，內容顯示，川普暗示前副總統拜登（Joe Biden）要求停止調查其兒子受雇的天然氣公司，川普則向澤倫斯基表示應該要有所行動「查看看」。

其中，川普還在對話中提到，美國司法部長巴爾（William Barr）將會就重啟對烏克蘭天然氣公司調查一事，與澤倫斯基聯絡。這個說法引起震驚，等於總統動用了權力干預司法調查，不少美國媒體批評這是「濫用權力」。

不過，司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）表示，川普並未要求巴爾與烏克蘭聯絡，巴爾也沒有針對可能的調查或其他議題與烏克蘭有往來。



民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天宣布對共和黨籍的川普展開彈劾調查，而這份文件將會是調查的焦點。