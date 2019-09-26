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被捕前7分鐘交出2支手機！　孟晚舟律師質疑「違反拘捕程序」

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▲被捕前7分鐘交出2支手機！　孟晚舟律師質疑「違反拘捕程序」（圖／達志影像／美聯社）

▲孟晚舟25日出庭身穿恤衫、黑長褲及綠色背心外套，一臉神情輕鬆。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

華為財務長孟晚舟被捕一案在當地時間23日早上10點開庭，加拿大卑詩省法院將連續8天處理孟晚舟方提出的終止引渡聆訊程序。據悉，孟晚舟的辯護律師昨（25）日向法官指出，加拿大邊境人員扣留孟晚舟時，違反了當事人的權利，並要求提出更多被捕及羈留時的文件。

綜合陸媒及港媒報導，孟晚舟於當地時間25日早上約9時30分到達法院，她身穿直線條恤衫、黑長褲及綠色背心外套，雖然腳上戴著電子腳鐐，但卻一臉神情輕鬆的模樣。

據悉，孟晚舟去年12月從香港前往墨西哥途中，在溫哥華轉機被捕，當時2名加拿大邊境人員對見她一下飛機就攔住盤問，而代表加拿大司法部的律師事後強調，這是依法刑事。

▲▼華為千金孟晚舟出庭，戴電子腳鐐。（圖／路透社）

▲孟晚舟出庭戴電子腳鐐。（圖／路透社）

對此，孟晚舟的辯護律師芬頓（Scott Fenton）反駁，孟晚舟以過境國際旅客入境，而依據當地《海關法》內容，相關人員並無權力可將她帶往別處搜查，且有關人員不能在獲得拘捕令前，對孟晚舟展開審問，以及拿走她的手機。

據悉，芬頓（Scott Fenton）也否認了司法部律師23日所提出的「釣取」有利證據的指控，強調孟女士在完全不知情的狀態下，於被捕前7分鐘左右就遭CBSA收走2支手機，而且還是「非自願」交出開機密碼。他指出，邊境官員將孟晚舟電話的密碼紀錄下來，並將其電話一併轉交給加拿大皇家騎警（RCMP），憲法權利已遭到剝奪。

對此，律師芬頓（Scott Fenton）要求，加拿大當局需拿出更多文件，包括加拿大皇家騎警（RCMP）及CBSA逮捕孟前2日的對話紀錄，以及美國聯邦調查局（FBI）和美國司法部向加拿大提供的資料。據悉，聆訊將會在30日繼續，預料控方會作出辯解。

據了解，孟晚舟25日當天和自己的律師團隊進行過簡短交談，不斷翻閱呈堂文件，似乎已熟悉這些冗長的資料檔案。回顧去年12月獲得保釋時，她曾發出訊息向親朋好友報平安，前（24日）天她又再度PO文表示，「感謝風雨同行的你們，讓一米陽光照進了我的心......。」

▼孟晚舟發朋友圈訴心聲。（圖／翻攝華為心聲社區）

▲被捕前7分鐘交出2支手機！　孟晚舟律師質疑「違反拘捕程序」（圖／翻攝華為心聲社區）

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