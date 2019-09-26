出席美國四團體晚餐會　王毅：台灣問題是中國分裂的危險

▲王毅在美國四團體晚餐會上發表演講。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部長王毅於美東時間24日表示，中國一貫致力於兩岸和平統一，但絕不會任由「台獨」張狂，美中雙方應本著相互尊重的精神，堅持互不干涉內政。此外，在香港議題方面，王毅指出，希望美方尊重中國主權，以及香港特區政府止暴制亂、恢復秩序的努力。

王毅當天在美國紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會致詞時，做出上述發言。

王毅指出，對於涉及彼此核心利益的事務，應本著相互尊重的精神堅持互不干涉內政。他說，中美關係要穩定，最根本的是要尊重彼此的領土主權、社會制度以及發展道路、不把自己的意志和模式強加於對方。

王毅說，「我們不干涉美國的內政，同時美方也應以同樣的態度對待中國，不干涉中國的內政。」他表示，台灣問題的本質是中國面臨國土分裂的危險，維護國家統一和領土完整是任何政府都必須承擔的責任。

在香港議題方面，王毅強調，反對暴力、守護法治是目前維護香港繁榮穩定的當務之急，希望美方尊重中國主權，尊重香港特區政府止暴制亂、恢復秩序的努力。

此外，王毅也提到，中國新疆自治區採取的舉措，目的是從源頭上預防極端和恐怖主義的滋生，不僅符合中國法律，也是聯合國提倡的理念，「我們對此光明磊落，坦坦蕩蕩，一切惡意中傷和抹黑都注定不可能得逞。」