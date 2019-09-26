收應徵者簡歷！曾任職務「工讀身」3字店長看傻　千人笑爛：賣身契約嗎

▲應徵者曾做過「工讀身（生）」讓店長看傻。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

想要應徵一份工作通常都得面試，但看到這樣的簡歷，讓店長秒傻眼。一名女網友貼出照片，「店長收到這張應徵者的履歷，看了都傻眼了」，只見簡歷上的各種資料都被馬起來，留下「曾任職務」的欄位，而這位應徵者只寫了3個字。其他網友看到也直呼，「筆不會自動選字都是筆的錯」、「很不認真的履歷表。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張簡歷的照片，「店長收到這張應徵者的履歷，看了都傻眼了」，還加碼問這位應徵者「名字最後一個是什麼字？」但因為涉及個人隱私問題，原PO事後撤下原本的照片，並將應徵者的基本資料都塗掉後重新上傳，「因為很多人覺得不太道德，所以我就保留最經典的部分就好。」

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▲原PO在爆廢公社發文。（圖／翻攝自爆廢公社）

接著看看原PO說的「最經典的部分」，就是簡歷最後面「曾任職務」的格子，一般來說應該會填在哪裡工作、擔任什麼職務，讓業主能進一步了解個人能力。這位應徵者卻只寫了「工讀身（生）」3個字，不僅錯字，字還歪歪斜斜的，而且只寫了工讀生，也讓人對應徵者做過什麼工作毫無概念。

看到照片後，網友紛紛笑噴，「工讀身，勞碌命，他只是忘記補下一句」、「國文老師，要哭了」、「我曾經收過曾任職稱上面寫著學藝股長跟風紀股長」、「用身體去工讀，好像也沒錯啊」、「好一個工讀『身』，錄取了吧！別再讓他流浪了」、「下次會不會遇到工讀僧」、「提供自己的身體也沒錯啦！」

雖然有人為應徵者發聲，「感覺應徵者很可憐，有心找工作卻被拿來揶揄」，不過就有網友認為，「寫錯字我覺得還好可以接受，但是對於寫簡歷寫成這個樣子，我覺得這是態度問題，你不尊重這個工作，也不尊重你自己，如果我是老闆，這樣子的人我是不會錄用的」、「好歹也混到高中，這中文程度讓人很難懂啊！」

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