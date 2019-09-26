蔡英文寫論文、點給台灣的歌單曝光！蔡依林、阿密特全上榜

▲蔡英文音樂平台歌單有張惠妹、蔡依林的歌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文25日下午前往在台灣擁有15年歷史的台灣音樂串流平台KKBOX產業參訪，關心台灣的流行音樂產業，由KKBOX的總裁李明哲全程為蔡總統簡報與導覽。經濟部次長林全能、文化部次長彭俊亨也陪同蔡總統出席。隨著這次參選，小英「寫論文聽的歌」及「點給台灣的歌」歌單首度曝光，包含蔡依林、阿密特、舞樂天都上榜。

蔡英文參訪KKBOX，現場也申請了自己的專屬帳號，同時還建立三個推薦給聽眾朋友的歌單。歌單內容超有梗，不避諱大玩「論文梗」，分享「小英寫博士論文時聽的歌」。另外兩個歌單分別是「小英點給台灣的歌」以及「2019總統府音樂會完整歌單」。

蔡英文此次除了參訪KKBOX，也接受其《速爆音樂台》的訪問。提到她在英國寫博士論文時所聽的歌曲，蔡英文分享，印象特別深刻的是Sheena Easton的〈For your eyes only〉。她表示，因為寫論文時，Sheena Easton是當時最有名的歌手，收音機打開，最常聽到她的歌。

蔡英文這次參訪也與現場上百名員工互動，玩猜歌遊戲，也接受員工的樂團名稱大考驗，茄子蛋、草東沒有派對、LEO王、9m88，時下最流行的樂手全都入考題。最後，總統分享參訪心得時也表示，很羨慕在這樣環境工作的年輕人們。她向民眾呼籲，其實自己也有使用KKBOX，常好奇現在最流行的歌是什麼，大家如果聽到喜歡的歌，要記得付費收聽。

總統府發言人林鶴明表示，總統接著參觀KKBOX的員工辦公室，體會「一邊聽音樂、一邊上班」的工作環境。參觀途中，蔡總統受到員工熱情的歡迎，還有員工送上親手製作，繪有蔡總統Q版人臉的糖霜餅乾。蔡總統也在李明哲總裁的介紹下，了解KKBOX員工平日工作的情形。

▲蔡英文在音樂平台中建立歌單。（圖／翻攝KKBOX平台）



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