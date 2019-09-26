小女孩「想留妳身邊」夢中哭求！孕媽產檢懷女娃驚呆　網淚噴：還好保住了

▲原PO友人最後生下一個女娃。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我有一個朋友她告訴我，在她年輕時的某一天她懷孕了」，一名女網友表示，友人因為某些原因，無法將小孩生下，只好忍痛準備進行墮胎手術。沒想到手術前一天，友人夢到有小女孩一直哭喊「我想要留在妳身邊，好不好？」友人就決定留下孩子。沒想到隔幾個月產檢，發現懷的真的是小女嬰，讓網友也淚噴。

這位女網友在臉書《靈異公社》貼文，說她有一個朋友在年輕的時候懷孕，因為某些原因無法生下小孩，只好忍痛準備拿掉。但要拿小孩的前一天，友人就做了一個夢，夢見正在進行墮胎手術，「醫生拿著器具正準備下手時，她聽到有一個小女孩一直哭喊著『媽媽-媽媽！妳不要把我拿掉！』『我想要留在妳身邊，好不好？』。」

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原PO說，友人當時就從夢中哭醒，之後決定要把小孩生下來，沒想到過幾個月產檢時，證實懷了女寶寶，「現在小女嬰也長大了，她很高興當時做了將她留下來的決定。」

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▲原PO友人夢中聽到小女孩的哭喊後，決定生下孩子。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有不少人分享自己的情況，「我姊本來打算拿掉的小孩半夜借我小兒子的口來求救……要去拿時也是一直有狀況……後來有生下來……超乖超好帶」、「我是沒有做過夢，曾經拿過……（不小心有了……年紀還小無法養），之後又發現懷孕那刻起，那種緣分感讓我覺得注定要當母女，就生下來……今年五歲了，真的很慶幸我女兒真的很乖……是大家認同的好孩子。」

還有網友留言表示，「通常這種應該都是報恩的」、「這種經歷應該可以進入愛護生命的故事了」、「用愛灌溉的生命，絕對值得付出」、「有洋蔥」、「真的太好了」、「還好保住了」、「瞬間大哭」、「我老婆剛懷第二胎時，也是夢見小女孩，跟我老婆說不要趕她走，因為我老婆想生男的。」

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