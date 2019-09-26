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「八一七公報」雷根備忘綠 　國台辦：對台軍售助長台獨勢力

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▲▼吳釗燮在推特上對美國務院批准對台軍售表達感謝。（圖／翻攝自外交部推特）

▲吳釗燮在推特上對美國務院批准對台軍售表達感謝。（圖／翻攝自外交部推特）

記者任以芳／北京報導

美國日前解密，1982年前總統雷根在「八一七公報」簽署後，私下又立一份備忘錄。稱無論是數量還是性能，台灣相對於中國大陸的防衛能力都應該得到維持。對此，中國大陸國台辦發言人馬曉光回應，「美國單方面搞備忘錄，是錯誤和無效，對台軍售只是助長台獨勢力。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光表示：「外交部已表明我們嚴正立場。美國內部單方面搞的所謂備忘錄，其內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本准則，是完全錯誤和無效的。美售台武器只會助長「台獨」分裂勢力的囂張氣燄，只會進一步破壞台海和平穩定。」

這份由雷根寫給時任國務卿舒茲與國防部長溫伯格的備忘錄，主題為「對台軍售」，日期為1982年8月17日公報發布當天。這份備忘錄由白宮前國家安全顧問波頓於今年8月30日解密後，美國在台協會（AIT）9月13日在網上公布。

▲大陸外交部發言人 耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人 耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸外交部發言人耿爽（25日）在外交部例行記者會，被問及此事也表示，1972年發表的「中美上海公報」，1979年發表的「中美建交公報」，1982年發表的「八一七公報」， 針對美對台軍售問題有明確規定。美方在這份公報中明確承諾，不會長期向台灣出售武器的政策，出售的武器在性能與數量上，將不超過中美建交後近幾年供應的水準，準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

耿爽也指出，「這份美國內部單方面搞的備忘錄，內容嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。」中方也要求美方，停止干涉中國大陸內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免傷害中美關係和台海和平穩定。

▼台灣2015年向美國軍售金額最高第7名。（圖／翻攝《開發中國家傳統武器交易》報告）台灣為去年為向美國軍售金額最高第7名。（圖／翻攝《開發中國家傳統武器交易》報告）

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