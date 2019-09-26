雷射筆照警署！200人夜聚旺角大合唱　休班警穿PTU上衣到屯門被圍毆

▲香港反逃犯條例示威活動風波不斷。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，有網民發起25日晚上各區大合唱活動，其中，約200名巿民晚上8時聚集在旺角始創中心，在商場內不同層樓站立，高唱歌曲《願榮光歸香港》，部分戴上口罩的男女將手機手電筒亮燈，並高呼「五大訴求，缺一不可！」、「香港人加油！」等口號。保安在場戒備，沒有阻止。

綜合港媒報導，還有約百餘人在附近的旺角警署集結，有人更以雷射筆照射警署外牆，也有人在已關閉的太子站外獻花及上香，期間，有女子走到警署外撒紙錢，防暴警員一度走出來查看。

此外，屯門晚上9時許發生襲擊案。一位身穿白色T恤，胸前印有「PTU CHARLIE COMPANY」（機動部隊C連）標識的男子到屯門市廣場二期購物，期間被20多人包圍及襲擊，頭部流血及多處受傷，隨後由救護車送往屯門醫院治理。

遇襲男子被示威者認為是警察，當晚到上述事發地點「收風」，於是被圍毆。警方隨後證實，男子確實是一名警員，已入職35年，現年53歲，駐守屯門分區，為高級警員。據了解，他本身住在屯門區，當時剛好下班，到屯門市廣場購物，見有人在商場內唱歌，覺得「好奇」於是走近了解，隨後被打傷，事前沒有與人發生過爭執。

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