華聞快遞／臨港新片區投資80億人民幣　推動智能互聯新能源汽車產業

▲上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）

《上海》臨港新片區投資80億人民幣 推動智能互聯新能源汽車產業

大陸（上海）自由貿易試驗區臨港新片區26日推動智能互聯新能源汽車產業發展和舉行重點項目簽約儀式，其中，包含製造、應用、服務和功能平台四大類型共24個項目，涉及總投資近80億元（人民幣，下同）。（澎湃新聞）

《上海》全球首艘液化天然氣（LNG）動力集裝箱船在上海下水

全球首艘以液化天然氣（LNG）為動力的23000-TEU超大型集裝箱船「達飛雅克薩德」號（CMA CGM JACQUES SAADE），25日在上海下水。據悉，為進一步提升船舶環保性能，該系列集裝箱船的船型設計針對水動力進行了優化。（中新社）

《廣東》東莞啟動跨境商事登記 於巴黎發出首張電子證照卡

廣東東莞市市場監督管理局日前透露，法國兩位投資者當地時間25日上午在中國銀行巴黎分行，分別領到該局頒發的外商投資營業執照和電子證照卡，這標誌著廣東省跨境商事登記銀政通改革在歐洲啟動，即日起歐洲投資者可以通過「銀政通」渠道在巴黎申請廣東各地的營業執照。（中新社）

《北京》北京大興國際機場通航總投資4,500億人民幣

大陸南方航空公司北京大興至廣州白雲的CZ3001航班於25日16時22分起飛，北京大興國際機場正式通航。據悉，北京大興國際機場民航部分投資達1167億元，帶動交通等市政配套投資達3000多億元，總投資達到了4500億元。（中新社）

▲北京大興國際機場正式投入運營。（圖／中新社）

《上海》上海房地產大宗交易市場成交量下降、投資回報率提升

球知名房地產服務諮詢機構戴德梁行25日發布「三季度上海樓市回顧報告」，內容顯示，今年以來，申城房地產投資市場大宗物業成交量及外資買家佔比均明顯下降，但投資回報率提升。（中新社）

《上海》上海自貿區產出310餘多項制度創新成果

「第二屆中國（上海）自由貿易試驗區製度創新十大經典樣本企業」發布會25日舉行，上海自貿試驗區管委會常務副主任杭迎偉表示，這些制度創新正在從「苗圃」變成「森林」，從​​樣本轉化為常態化運作，310多項制度創新成果在中國和上海分層次、分領域複製推廣。

《浙江》杭州海關關區AEO認證企業5497家 數量居大陸首位

杭州海關「服務地方經濟高質量發展」新聞發布會25日舉行，據悉，截至8月底，杭州海關關區共有AEO認證企業5497家，數量居大陸第一名，其中高級認證企業142家。（中新社）

《北京》京雄城際首發列車北京西至大興機場僅需28分

大陸國家鐵路集團有限公司26日透露，京雄城際鐵路北京西至大興機場段開通運營，旅客從北京西站乘坐高鐵，最快28分鐘抵達大興國際機場。（中新社）

▼京雄城際鐵路北京西至大興機場段開通運營。（圖／中新社）