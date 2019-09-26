逼親弟繳水電費！62歲男被拒氣炸...持30公分刀「刺胸」奪命

▲卜男目前已被捕。（圖／翻攝明報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港旺角25日深夜發生一起命案，一名62歲卜姓男子因水電費一事，與自己的親弟弟發生爭執，隨後便拿起約30公分的長刀，往對方的胸部狠狠地刺入，試圖致其於死地。據悉，救護人員事後趕到現場，迅速將60歲的弟弟送往醫院急救，不過最後卻仍然宣告不治。

該對兄弟先前就曾因為水電費等瑣事不斷爭吵，沒想到近日倆人再度因同樣的事爆發口角。綜合港媒報導，案發現場就在家中，該住處是該對兄弟的父親所購入，不過日前父親卻已去世，因此只剩下弟弟與母親。

就在前幾個月，搬到大陸居住的卜男又攜妻子搬回香港的家，期間卻因電費等生活費負擔問題與弟弟起爭執，他認為，應該要一人付一半的費用。不過，弟弟當時卻反駁，自己沒有太太，所以要負擔生活費不公平，因此便拒絕哥哥的要求。隨後，卜男一氣之下，拿了一把30公分長刀，直接往弟弟胸部刺入。

▲兩兄弟日前因水電費發生爭執。

據悉，弟弟中刀後昏迷不醒，隨後卜男的妻子立刻報案。救護員事後趕到現場為傷者急救，再送往廣華醫院，不過最終還是宣告不治。鄰居黃婆婆表示，事發時自己不在家，回來後才看見有警察，但以前從來沒有聽到這戶人家有爭吵的聲音。

經警方初步調查，在現場檢獲一把刀，懷疑與案有關，將案件由「傷人」改列作「謀殺」案進行調查。據悉，該名62歲卜男因涉嫌「謀殺」已被捕，目前現正被扣留調查中。此外，警方也將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

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