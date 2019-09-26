2歲小妹「漏斗型畸形頭」嚇壞幼兒園老師　脫鞋驚見「蹼型腳趾」秒拒收！

▲俄羅斯一名小女孩因為臉部畸形幼稚園拒收。（圖／翻攝自vk下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國（Republic of Bashkortostan）一名2歲的小女孩，因為出生天生就頭骨畸形，直到準備上幼稚園時，被老師們認為「長得太像電影裡的異形」而拒絕接收，讓女孩的母親相當難過，而家境並不富裕的他們，如今只能等待機緣做手術讓女兒樣貌恢復正常。

根據英國《每日郵報》報導，2歲的蘇菲亞（Sofya Zakharova）出生時，頭骨畸形、手指與腳趾也都是黏合在一起，當下蘇菲亞的母親施維蘭娜（Svetlana Gizatullina）相當痛心，因為家庭經濟狀況不佳的他們，並沒有辦法給孩子立刻做手術，但醫師表示，如果蘇菲亞都關在家裡，沒有跟一般小孩互動，很可能會導致發育遲緩。

▲蘇菲亞父母經濟狀況不佳，幼稚園又不收，政府直接介入。

施維蘭娜表示，自己和老公拉索（Rasul）住在一個連水都沒有的村莊，也沒有太多的能力撫養這個孩子，但眼看蘇菲亞已經到了要上幼稚園的年紀，老師卻告訴她「這樣的孩子我們恐怕不能收，因為外觀跟照顧的方式比較複雜」。施維蘭娜難過的表示，目前真的沒有辦法支付手術費用。

巴什科爾托斯坦共和國總統拉哈比洛夫（Radiy Khabirov）得知消息後，派出政府官員協助訪，並且給予公宅，讓蘇菲亞一家人可以有絡角處，「如果孩子跟父母有權得到更好，我們就該適當的介入」。

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