雲端最前線／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

新聞節目中心／綜合報導

民眾黨24日曝光不分區立委名單，好不容易端出亮麗的不分區女將，「女人迷」執行長張瑋軒卻是「見光死」；面對民眾黨來勢洶洶，民進黨近期也完成區域立委布局，但對於不分區人選，黨內各派系三緘其口，深怕「見光死」。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市議員張志豪、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

民眾黨搶攻國會席次，但在徵詢過程中卻屢遇波折，首波區域立委人選被認為「亮度不夠」，24日再公布5位不分區立委女將，其中「女人迷」執行長張瑋軒卻是「見光死」。對此，台北市長柯文哲受訪時說，都可考量，距離登記參選還有兩個月，最後再去喬。

另外，柯、郭「雙母雞」輔選，聯手站台，傳出一男一女有可能是李縉穎、蔡沁瑜？柯文哲表示，「我們有問過，請他提供名單，說你有沒有好的人選可以建議，到時候再來調。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

在民進黨方面，16日已完成最後一波區域立委提名布局，決定徵召新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤，北市文山區徵召市議員阮昭雄，新竹縣第1選區徵召黨發言人周江杰；另外，雲林海線立委原提名前麥寮鄉長許忠富，將改提名前雲林縣長蘇治芬。

日前傳出的不分區人選，包括民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長管碧玲、黨團書記長李俊俋。不過，黨內各派系對於不分區人選三緘其口，深怕「見光死」，各路人馬鴨子划水，「卡位戰」早已如火如荼。

民進黨也將在928將封街舉辦黨慶「台灣派對」，炒熱第一波選情。10月啟動不分區提名作業，人選出爐後可望搭上總統競選總部亮相，為2020做最後衝刺。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市議員張志豪、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁和Youtube訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday新聞雲》Youtube



《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。