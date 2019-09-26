　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

民眾黨24日曝光不分區立委名單，好不容易端出亮麗的不分區女將，「女人迷」執行長張瑋軒卻是「見光死」；面對民眾黨來勢洶洶，民進黨近期也完成區域立委布局，但對於不分區人選，黨內各派系三緘其口，深怕「見光死」。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市議員張志豪、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

民眾黨搶攻國會席次，但在徵詢過程中卻屢遇波折，首波區域立委人選被認為「亮度不夠」，24日再公布5位不分區立委女將，其中「女人迷」執行長張瑋軒卻是「見光死」。對此，台北市長柯文哲受訪時說，都可考量，距離登記參選還有兩個月，最後再去喬。

另外，柯、郭「雙母雞」輔選，聯手站台，傳出一男一女有可能是李縉穎、蔡沁瑜？柯文哲表示，「我們有問過，請他提供名單，說你有沒有好的人選可以建議，到時候再來調。」

▲▼0923柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

在民進黨方面，16日已完成最後一波區域立委提名布局，決定徵召新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤，北市文山區徵召市議員阮昭雄，新竹縣第1選區徵召黨發言人周江杰；另外，雲林海線立委原提名前麥寮鄉長許忠富，將改提名前雲林縣長蘇治芬。

日前傳出的不分區人選，包括民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長管碧玲、黨團書記長李俊俋。不過，黨內各派系對於不分區人選三緘其口，深怕「見光死」，各路人馬鴨子划水，「卡位戰」早已如火如荼。

民進黨也將在928將封街舉辦黨慶「台灣派對」，炒熱第一波選情。10月啟動不分區提名作業，人選出爐後可望搭上總統競選總部亮相，為2020做最後衝刺。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市議員張志豪、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁和Youtube訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday新聞雲》Youtube

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
高雄市議會趕六點下班！51議員抽籤僅12人能質詢韓國瑜
送走的投手幫別人拿58勝　馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇
超兇深V海軍正妹爆紅！IG美照曝…追蹤激增50倍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

想質詢韓國瑜先抽籤！51議員搶爆12席「保障名單」　下午登場順序曝光

黃捷抽中22號！無望質詢韓國瑜　翻白眼怒轟：議會史上最丟臉的一天

蔡英文寫論文、點給台灣的歌單曝光！蔡依林、阿密特全上榜

直播／韓國瑜施政報告來了！高雄市議會開議　個別議員質詢先抽籤

雲端最前線／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

陳明文300萬「尚難成案」　民進黨廉政委員會：未符合涉及洗錢防制

蔡英文上任3年半丟7邦交國　馬英九：我8年只失去甘比亞

王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了

「挖石油誰說的？」韓國瑜：高市府沒能力開採是常識

林飛帆揪朱阿嬤開「台灣派對」　民進黨33歲黨慶宣傳影片曝光

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

想質詢韓國瑜先抽籤！51議員搶爆12席「保障名單」　下午登場順序曝光

黃捷抽中22號！無望質詢韓國瑜　翻白眼怒轟：議會史上最丟臉的一天

蔡英文寫論文、點給台灣的歌單曝光！蔡依林、阿密特全上榜

直播／韓國瑜施政報告來了！高雄市議會開議　個別議員質詢先抽籤

雲端最前線／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

陳明文300萬「尚難成案」　民進黨廉政委員會：未符合涉及洗錢防制

蔡英文上任3年半丟7邦交國　馬英九：我8年只失去甘比亞

王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了

「挖石油誰說的？」韓國瑜：高市府沒能力開採是常識

林飛帆揪朱阿嬤開「台灣派對」　民進黨33歲黨慶宣傳影片曝光

「八一七公報」雷根備忘綠 　國台辦：對台軍售助長台獨勢力

想質詢韓國瑜先抽籤！51議員搶爆12席「保障名單」　下午登場順序曝光

黃捷抽中22號！無望質詢韓國瑜　翻白眼怒轟：議會史上最丟臉的一天

以色列推動聯合政府失敗　總理納坦雅胡獲1次機會組新內閣

蔡英文寫論文、點給台灣的歌單曝光！蔡依林、阿密特全上榜

換季頭皮敏感，遵循髮型師「頭皮養護」三步驟　改善頭皮屑、出油有感

直播／韓國瑜施政報告來了！高雄市議會開議　個別議員質詢先抽籤

警開特斯拉高速追車！車沒電「剩9公里可開」　逮嫌犯失敗

中職／彭政閔引退賽重現首打席 　對戰投手謝承勳到場

雲端最前線／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

東大生：1985年出版品證明蔡..

韓國瑜：高市府無力開採石油，這..

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英..

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

台教會研讀韓國瑜論文：反送中先..

若韓當總統…柯：我要吃安眠藥！

黃國昌爆「林家如」購買37條私..

LSE沒收過蔡英文論文？知名翻..

楊實秋曝：王世堅四年來每年都替..

藍委嗆蔡碧仲爛官　陳明文：30..

獨／郭台銘親繪選票板塊圖首曝光

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

更多熱門

相關新聞

陳明文300萬　民進黨廉政委員會：尚難成案

針對民進黨立委陳明文日前在高鐵遺失300萬一案，引發外界諸多揣測。民進黨廉政委員會25日晚間邀陳明文進行說明，最後結果「尚難成案」，但民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥會後指出，日後若有發現新事證，不排除重新處理。

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

林飛帆揪朱阿嬤　台灣派對宣傳影片曝光

若韓當總統…柯：我要吃安眠藥！

東大生：1985年出版品證明蔡英文論文是真的

關鍵字：

雲端最前線楊文嘉民進黨民眾黨立委總統國會立法院柯文哲郭台銘

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

壓泡麵超困擾！「免洗筷」隱藏功能嚇傻網

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱門商品」

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面