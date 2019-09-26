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車上遭「摸胸強吻＋脫褲」　她驚喊：我月經來！男同事見衛生棉才煞車

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲胡男見女子身體不適，竟起色心對她襲胸、強吻，還強行脫下她的褲子。（示意圖／pixabay，本案無關）

記者廖安莘／桃園報導

桃園一名胡姓男子2017年1月4日於物流公司工作，中午休息時間見一名女同事不舒服，帶她到自己車上休息，竟起色心對她襲胸、強吻，此時女子大喊自己生理期，但胡男仍硬脫下她褲子，直到看見衛生棉才罷手。桃園地院審理後，一審時依強制性交未遂罪判處胡男徒刑3年，胡男不服上訴二審，他辯稱女子主動騷擾、脫褲，法官不採信胡男說法，刑事方面依強制性交未遂判處胡男2年8月，民事則判胡男得賠償女子25萬1550元，最後經最高法院駁回定讞。

▲衛生棉,月經,生理期。（圖／記者楊筱柔攝）

▲胡男硬脫女子褲子，直到看見衛生棉後才罷手。（圖／ET示意圖）

被害女子指稱，因當時身體不適，胡男帶她到車上休息，突然胡男就趴到她身上，還伸手摸胸、親吻她耳朵和脖子，過程中自己有反抗且用力敲車窗，但對方力量很大，直到最後說「我月經來了」，胡仍硬脫下她褲子看到衛生棉後才停手。

檢警調查，胡男當天趁中午休息時見女子身體不適，把她載到偏僻地區，以身體、雙手將她壓在後座襲胸、又強脫她的褲子，直到女子大喊自己生理期才罷手。

此外，警方在女子的左手指甲、耳後均採集到胡男的DNA，驗傷後也發現女子身上多處傷痕，且事後被診斷出因性侵事件導致的創傷後壓力症候群，加上胡事後曾打電話給女子姊姊說「你妹的事我一定會給個好的交代」、「我們要怎麼喬，我一定負責到底」等語。

法院審理時，胡男否認犯行，還辯稱是女子主動騷擾他並自己脫褲子，對她並沒有任何意思。法院審酌後認為胡男和女子並不熟識，為逞性慾趁獨處時以強暴方式性交，雖然因對方生理期才未遂，但犯後一再狡辯，甚至將錯歸咎於女子，毫無悔意且態度不佳，至今也尚未和她和解，一審依強制性交未遂判處他3年，上訴二審改判2年8個月，經最高法院駁回定讞。

民事方面，女子表示內心受到極大創傷，請求醫藥費1550元、精神撫慰金80萬元；法院認為她請求醫藥費有理由，另審酌女子學歷、職業等，並衡量胡男的收入等，法官認定應賠償女子25萬1550元。

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