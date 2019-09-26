陸進口商8月購「168萬噸美大豆」　年增率急升6倍！

▲大陸8月從美國進口168萬噸大豆。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

受美中貿易摩擦影響，美國去（2018）年對大陸的大豆出口年增率下降47.6%，而今年上半年則減少14.7%。不過，大陸海關總署昨（25）日公布數據，內容顯示，大陸8月從美國進口了168萬噸的大豆，比起去年同期增長了足足6倍。

據大陸海關總署所公布的內容顯示，大陸8月進口了168萬噸美國大豆，而上年同期則進口26.5377萬噸，相比之下，上升了至少6倍。此外，這個數量若與7月的進口量911,888噸相比，則增長84%。

路透社報導指出，因處於針鋒相對的中美貿易戰中，加上去年7月宣布對包括大豆在內的一系列美國商品加徵25%關稅，大陸去（2018）年下半年從美國進口的大豆日漸萎縮，不過，在貿易戰暫休期間，大陸國有企業從去年12月開始已恢復從美國農民手中購買約1,400萬噸油籽。

據悉，受美中貿易摩擦影響，美國去（2018）年對大陸的大豆出口年增率大幅下降，直到今年7月，一些大陸企業才開始就採購新的大豆、棉花、高粱等農產品，向美國供貨商進行詢價，漸漸釋出善意，試圖打破中美之間的僵局。

此外，據《彭博》引述知情人士消息稱，在美中準備下個月展開新一輪談判之際，一些大陸企業正向美國出口商詢問豬肉價格，預計採購數量可能達到10萬噸，而部分將作為國家儲備物資。

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