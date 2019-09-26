激似DJ Soda！泰網紅「金短髮+火辣S曲線」...辣翻36萬網友

▲FahFah火辣身材激似韓國Soda，被網友稱為「泰版Soda」。（圖／翻攝自Facebook／FahFah）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國一名旅遊網紅FahFah（Fah Chatchaya Suthisuwan）因神似韓國DJ Soda，長相甜美配上火辣身材，在網路上大受歡迎。穿著大膽的她常在IG上分享性感照片，吸引了36萬網友追蹤，YouTube頻道也超過10萬人訂閱，被網友們封為「泰版DJ Soda」。

FahFah來自泰國烏汶府，於曼谷長大讀書，今年29歲的她早在10年前就已經拍過寫真，接過展覽模特兒的工作，也為雜誌拍照等等。現今開始經營Instagram和YouTube頻道，介紹泰國當地的商店，拍攝VLOG分享生活及旅遊趣事。

▲▼FahFah常在個人社群網站上分享性感照片，令網友大飽眼福。（圖／翻攝自instagram／fahhaha_）

俏麗的招牌金色短髮配上火辣身材，FahFah不吝嗇秀出好身材，經常在IG發布養眼的性感照，穿著細肩帶背心，露出小蠻腰以及傲人有料的上圍，更擁有白皙滑嫩皮膚，令網友驚呼連連。因與南韓「韓星女神等級」的DJ SODA外形相似，被網友稱為「泰國版DJ Soda」。

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