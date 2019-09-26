「大師名人」講座　統一獅董座凃忠正談企業創新

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「大師名人」講座，邀請統一獅棒球隊董事長、統一企業集團發言人凃忠正分享企業創新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於台南大學舉辦「大師名人」講座，邀請統一獅棒球隊董事長、統一企業集團發言人凃忠正分享企業創新，講座吸引超過百位公司中高階主管到場聆聽，大家都收穫滿滿。

凃忠正說，不是所有產業都需要強調創新，他以飲料業為例，近年每年平均都有230款新品飲料上市，但暢銷的前5名飲料每年都維持不變，可見創新對飲料業來說不是最重要的，重點反而是聚焦通路開拓與品質極致化。他強調，創新只是一種追求利潤極大化的手段。



凃忠正以「企業創新發展策略」為題，從企業管理的專業角度，解析現今企業經營模式，也分享如何以創新策略，提高企業競爭優勢與獲利率，他也話鋒一轉鼓勵在場民眾「幫助公司，就等於幫助自己！」，凃忠正說，每個人要專注工作，努力讓公司賺錢，因為公司獲利，就等於幫自己加薪。

凃忠正另也提出「三生有幸」概念，他說企業的「生命」維繫在穩健的財務指標；企業要「生存」就要發展可持續性的核心能力讓營收成長；企業要「生活」就需要專注本業或有多角化的企業願景。另他也提及經營企業應轉型走向品牌發展，專注價值提升（value up）。

凃忠正也從在企業經營方面，建議聚焦「創意、創新、創業」的三創發展模式，由創意的思維研發商品創新，再衍生商業模式。最後他也引述管理大師彼得杜拉克的話，「做對的事，把事情做對」，強調領導與管理的重要。

此外，現場亦有產業人才投資方案成果發表會，除展示3D列印商品、氣球藝術、婚禮小物、服裝、精油調製等學員成品外，還有辦訓單位帶領與會民眾進行健康體適能操，展現辦訓成效，場面相當熱鬧。

雲嘉南分署秘書黃章一指出，人才是產業轉型關鍵，為讓企業有不一樣的經營思維，分署今年舉辦「大師名人講座」，持續邀約各領域CEO分享企業經營理念，10月將邀請迷客夏總經理黃士瑋、11月則有重仁塾創辦人、前全聯總裁徐重仁等人演講，提供業界另類的產業經營與人才培育之道。