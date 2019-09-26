批美香港人權與民主法案　新華社：干涉中國內政粗暴醜態

▲香港「反送中」活動造成多次警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對美方在25日接連通過「香港人權與民主法案」，《新華社》26日凌晨評論，「這一假人權之名、行霸權之實的政治動作，再次充分顯露美國一些政治勢力和政客插手香港事務、干涉中國內政的粗暴醜態」。國務院港澳辦新聞發言人也表示，「對此強烈譴責、堅決反對」。

《新華社》指出，香港回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫徹落實，「香港居民各項權利和自由依法得到充分保障，這是任何不帶偏見的人所公認的客觀事實。」評論直言，長期以來，國內人權領域劣跡斑斑的美方一直打著「人權」、「民主」的旗號，大搞干涉別國內政的政治操弄，動輒對他國進行制裁。

評論直言，美方圖謀早已昭然於世、路人皆知，就是要以此維護美國霸權地位，實現自身政治經濟利益，和「人權」、「民主」沒有半毛錢關係，當前止暴制亂、恢復秩序是香港主流民意，美方企圖搞亂香港的圖謀不得人心，種種行徑與過往美方支持「疆獨」、「藏獨」、「台獨」的「套路」如出一轍。

▲荃葵青集會。（圖／路透）

國務院港澳辦網站26日公佈新聞發言人的回應，美國國會及一些政客以人權與民主爲幌子，通過所謂「2019年香港人權與民主法案」，目的是爲反中亂港勢力和少數暴徒打氣撐腰，爲香港的亂局火上加油，這將嚴重傷害中美關係，對美國自身也沒有任何好處。

大陸外交部發言人耿爽則在25日表示，美國國會參眾兩院外委會無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，執意審議通過上述涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

美國聯邦眾議院、參議院外交委員會在25日接連通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act ），該法案要求美國總統每年向國會報告並制裁侵害香港人權人士，也要求國務卿每年交出報告，確認香港是否擁有足夠的獨立權。

►美國會通過「香港人權與民主法案」 授權總統凍結侵害人權者資產



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