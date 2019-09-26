影／15歲男跟妹吵架「賭氣跳河」　父親跳水救兒上岸...下秒溺斃成浮屍

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東揭陽市近日發生一起溺亡案，一名15歲男子18日因與妹妹吵架，一氣之下便決定跳河，試圖輕生，沒想到父親為了救他卻不慎溺水，被打撈上岸時已無生命現象，家人在一旁當場淚崩。

綜合陸媒報導，案發當天，15歲男因為一件瑣事，與12歲妹妹大吵一架，正氣頭上的他，當晚7時左右直接闖出家門，獨自一人走到河邊，試圖跳河輕生，想藉此消除心中的憤怒。據悉，男孩的爸媽發現後，立刻跟了上去，發現兒子想不開，也紛紛跟著跳了下去，希望能挽救孩子性命。

▲15歲哥哥與妹妹吵架後，跑到河邊輕生。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

據了解，男孩的父親看見妻子先下河後，自己也立刻跟上，隨後便將妻子和兒子順利救上岸邊，沒想到自己卻意外溺水。事後，救援隊馬上趕到現場，但打撈上岸的父親已沒有了生命現象。經調查發現，該名是梅雲街道竹林村的村民，為了救賭氣的兒子，不幸失去了性命，事後的相關善後處置工作當下已立即展開。

▲搜救人員事後將該名父親打撈上岸，但已沒有生命現象。

該畫面近日在網路上曝光，網友紛紛心痛表示，「這個家被兒子給毀了」、「衝動是魔鬼，兒子一定很後悔的，父親給你第二次生命，以後要好好珍惜吧！」、「好好照顧媽媽和妹妹」、「一輩子在自責中度過了」、「一個人要救兩個人體力耗盡了」。

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