昔批民進黨爛到爆！館長今「2選1」表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

▲館長談蔡英文論文事件。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者張嘉晏／綜合報導

「館長」陳之漢在去年九合一大選時公開支持韓國瑜，還曾批評民進黨實在是「爛到爆」；不過日前他又開直播表示，2020總統大選面對韓蔡2位參選人，他選擇支持蔡英文，「做人怎麼樣比較重要。」

有網友26日在館長的直播中詢問「阿館，蔡英文消失的論文你怎麼看？」館長對此則表示「我管她有沒有論文，怎樣，論文就可以說一個人當總統好還是不好？做人怎麼樣比重要啦！」

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▲總統府日前公布蔡英文畢業論文。（圖／記者黃國霖攝）

館長認為，已經是35年前的事就不要再去追究了，反而是韓國瑜35年前夜夜笙歌，「怎麼不檢討他？」不過他也表示，自己並不是百分之百支持蔡英文，只是這次在韓蔡之間他還是得做出選擇，「沒辦法，還是要支持她嘛！」

館長表示每個人都有過去，自己也曾經當過流氓，但是沒有吸毒販毒、賣槍賣刀，重要的是做人如何，而不是文憑有多高，「就算蔡英文去混了一張文憑，也比韓國瑜上酒店、打人還好」、「雖然我不是民進黨的人，但我們說話要憑天地良心」。

館長在去年九合一大選時表態支持國民黨參選人，被許多網友嗆說是「9.2粉」，當時他也開直播澄清，他知道國民黨很爛，但民進黨是「爛到爆」，全家人在上一屆總統大選都投給蔡英文，但蔡政府卻沒有作為，令人失望。

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