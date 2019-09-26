聯合國報告揭「人類再不減碳後果」　17億人先當浩劫犧牲者…2300年海平面升5m

▲格陵蘭、南極洲、西伯利亞永凍土溶解恐怕將帶來生態浩劫。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

聯合國大會23日召開「2019年氣候行動峰會」提到目前的氣候變遷與溫室效應問題，專家們耗時兩年參考約7000多份學術論文，最終在特別報告上提到，世界不能呼籲氣候變遷將帶來的塭堤，恐怕將改變整個地球的生態，直到2100年海平面可能會上升至少1公尺；2300年則可能會超過5公尺。

綜合外媒報導，「跨政府氣候變遷小組」（IPCC）超過100名作者，在兩年時間研究出學術論文最終報告「變遷氣候中的海洋與冰雪圈特別報告」嚴肅提到，倘若碳排放量再繼續增加，恐怕將導致氣溫持續上升，海平面上升幅度是20世紀的10倍，後果不堪設想。

此外，喜馬拉雅山冰川的嚴重萎縮、格陵蘭、南極洲冰原快速消逝、西伯利亞永凍土解凍，恐怕也將排放出大量的溫室氣體，也會成為加速地球暖化的原因，最終印度恆河、長江等多條水源都會減少，亞洲供水問題也將浮現。

海平面上升問題迫在眉梢，人類所排放的二氧化碳，海洋吸收4分之1，並且吸收溫室氣體9成之多，但因為近年來氣溫升高速度加快，碳排放量創新高，最後「海洋溫度升高」導致生態改變，例如珊瑚礁白化、海洋酸化，許多缺氧的死區紛紛出現，生物面臨浩劫，洋流也出現循環異常，氣候開始出現異常。

專家表示，目前依靠冰川供水的高山地區人口約6億，超過10億人生活在低漥地區，若氣候異常加劇他們恐怕將是首當其衝的族群。

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