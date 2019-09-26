每人限時3分鐘！「社區對話」抽籤發言　林鄭月娥：可表憤怒

▲首場「社區對話」今晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

港府首場「社區對話」今晚（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行，共開放150個出席名額，但因逾2萬名市民報名，要抽籤決定誰可出席。此外，港府稱，中籤者當晚還要再抽籤才能發言，每人限時約3分鐘。警方也嚴陣以待，警務處行動處長蕭澤頤等高層已帶隊到伊館內外巡視，並評估風險。

據《香港明報》報導，除特首林鄭月娥外，政制及內地事務局長聶德權、商務及經濟發展局長邱騰華、民政事務局長劉江華、食物及衛生局長陳肇始也會出席。因社區對話可能出現突發情況，主持人考慮人選之一是有主持大型選舉論壇經驗的無綫新聞部前首席記者、政制局政治助理吳璟儁。

負責協助籌備對話平台的政策創新與統籌辦事處稱，會按參加者當日在場地登記次序，平均分配到不同座區，屆時會抽籤選出發言市民，為了令更多市民能夠發言，限每人發言時間約3分鐘；林鄭月娥與團隊將以「綜合方式」，每隔一段時間回應數名市民的發言和提問。

▲香港反對逃犯條例示威活動不斷。（圖／路透社）

林鄭月娥日前稱，她和官員會以誠懇、謙卑的態度去聆聽出席市民的意見，希望在目前相當紛亂的局面中為香港尋找出路，「有人擔心首場社區對話會否成功，無論多艱難，政府都一定會持續進行社區對話，而且能在兩小時內能夠與市民在良好氣氛下交流意見，已算是成功。」

對於社區對話被批評規矩太多，她回應，「規矩並非為扼殺參加者發表意見，只是希望大家在一個相對和平的環境中對話，政府也作出承諾，參加者不分背景、政治立場，都可發表意見，甚至可以發表憤怒。」

此外，林鄭月娥首場社區對話將於明晚7時在灣仔伊館開始，因擔心放學時交通狀況會受影響，灣仔區多間學校「嚴陣以待」。據了解，區內有約10間中小學，因擔心區內交通情況會受影響，曾向教育局表示會提早放學。

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