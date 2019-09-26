「你是我的母狗！」南非5歲男童遭4男童輪性侵　警拒立案：未滿10歲不定罪

▲男童在放學時遭到4名高年級男童輪流性侵。（示意圖／取自pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

南非約翰內斯堡（Johannesburg）一名5歲男童日前離校時，遭到4名9歲男童圍堵，將他關入空無一人的教室並輪流性侵，最後粗魯的威脅他「你將成為我的母狗」。此事曝光，男童母親求助校方、警方卻都無法得到回應。

綜合外媒報導，事情發生於艾古萊尼（Ekurhuleni）一所小學（Fakukhanya Primary School）。當時受害男童正準備離開學校，卻遭到4名高年級男童襲擊，將他推入空教室，並脫光他的衣服，接著輪流性侵，其中一人更對他說「你將成為我的母狗」，直到數個小時過後才放受害男童回家。

受害男童的母親表示，因為兒子沒有按時放學回家，引起她懷疑並多問了幾句，兒子這才將被欺負的過程說出來。而且自從性侵案件過後，兒子開始變得有暴力傾向，並奮力抗拒上學，雖然醫生診斷傷勢不嚴重，但心理健康卻無法擔保。更過分的是，校方並不承擔責任，要她自行去警局報案，但警方又告訴她，此事無法立案。

報導指出，由於南非的刑事責任年齡為10歲，因此低於10歲的犯罪者無法被起訴或定罪。然而，南非近期發生一系列令人震驚的性犯罪案件，包括一名14歲女孩在祖母家被性侵，並被磚頭砸死；另一名罹患唐氏症候群的13歲男孩則被學校工作人員性侵。

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