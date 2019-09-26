　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「你是我的母狗！」南非5歲男童遭4男童輪性侵　警拒立案：未滿10歲不定罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男童,跌倒。（圖／pixabay）

▲男童在放學時遭到4名高年級男童輪流性侵。（示意圖／取自pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

南非約翰內斯堡（Johannesburg）一名5歲男童日前離校時，遭到4名9歲男童圍堵，將他關入空無一人的教室並輪流性侵，最後粗魯的威脅他「你將成為我的母狗」。此事曝光，男童母親求助校方、警方卻都無法得到回應。

綜合外媒報導，事情發生於艾古萊尼（Ekurhuleni）一所小學（Fakukhanya Primary School）。當時受害男童正準備離開學校，卻遭到4名高年級男童襲擊，將他推入空教室，並脫光他的衣服，接著輪流性侵，其中一人更對他說「你將成為我的母狗」，直到數個小時過後才放受害男童回家。

受害男童的母親表示，因為兒子沒有按時放學回家，引起她懷疑並多問了幾句，兒子這才將被欺負的過程說出來。而且自從性侵案件過後，兒子開始變得有暴力傾向，並奮力抗拒上學，雖然醫生診斷傷勢不嚴重，但心理健康卻無法擔保。更過分的是，校方並不承擔責任，要她自行去警局報案，但警方又告訴她，此事無法立案。

報導指出，由於南非的刑事責任年齡為10歲，因此低於10歲的犯罪者無法被起訴或定罪。然而，南非近期發生一系列令人震驚的性犯罪案件，包括一名14歲女孩在祖母家被性侵，並被磚頭砸死；另一名罹患唐氏症候群的13歲男孩則被學校工作人員性侵。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭神用途…真的很重要
快拿出來對！身分證含數字1與0　六國自助餐廳享半價優惠
質詢韓國瑜要抽籤！登場順序曝　民進黨團「怒撕名單」：民主之恥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

蒙面男闖家中威脅愛妻性命　超狂屋主「1打4」雙刀擊退歹徒

2歲小妹「漏斗型畸形頭」嚇壞幼兒園老師　脫鞋驚見「蹼型腳趾」秒拒收！

神秘「吹哨人」揭川普通烏克蘭！眾院421比0票要求公開所有文件

「你是我的母狗！」南非5歲男童遭4男童輪性侵　警拒立案：未滿10歲不定罪

快訊／墨爾本市中心驚傳「自殺式炸彈」攻擊！　警方急逮25歲嫌

挺台「尊嚴平等」參與議程　3友邦聯合發聲、11友邦連署致函聯合國

以色列推動聯合政府失敗　總理納坦雅胡獲1次機會組新內閣

警開特斯拉高速追車！車沒電「剩9公里可開」　逮嫌犯失敗

南韓仁川再爆非洲豬瘟！　「10天內第6例」已撲殺2萬頭豬

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

蒙面男闖家中威脅愛妻性命　超狂屋主「1打4」雙刀擊退歹徒

2歲小妹「漏斗型畸形頭」嚇壞幼兒園老師　脫鞋驚見「蹼型腳趾」秒拒收！

神秘「吹哨人」揭川普通烏克蘭！眾院421比0票要求公開所有文件

「你是我的母狗！」南非5歲男童遭4男童輪性侵　警拒立案：未滿10歲不定罪

快訊／墨爾本市中心驚傳「自殺式炸彈」攻擊！　警方急逮25歲嫌

挺台「尊嚴平等」參與議程　3友邦聯合發聲、11友邦連署致函聯合國

以色列推動聯合政府失敗　總理納坦雅胡獲1次機會組新內閣

警開特斯拉高速追車！車沒電「剩9公里可開」　逮嫌犯失敗

南韓仁川再爆非洲豬瘟！　「10天內第6例」已撲殺2萬頭豬

沒有耶里奇還能打出12勝2敗　釀酒人搶下國聯季後賽最後席次

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！　高雄老巢5層奢華內部曝…名錶擺滿整層樓

韓國公開賽／戴資穎僅花26分鐘直落二蔡炎炎　愜意晉級8強

「殭屍鹿病」竄全球　明年起鹿茸、鹿鞭輸入都要獨立控管

秒老10歲！缺保濕「乾性＆油性肌」下場超慘...你還敢懶？

沈富雄願列民眾黨不分區立委第一　柯文哲：找機會跟他聊

CBA／林書豪沒特殊待遇自帶台灣按摩師　合約無返NBA條款

烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

太離譜！老師離職須賠百萬元　教團批聘約多陷阱、坑殺私校師黑心違約金

穿「機動警隊T恤」到購物廣場　港警：「遭20人圍毆」全身傷！

國際熱門新聞

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱..

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

美參議院外委會通過《台北法案》

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林..

姐嫉妒妹太正！捅189刀還割耳..

美國會通過香港法案　可制裁侵權..

憂死後嘸人照顧　阿嬤毒殺身障孫

即／白宮公布「烏克蘭門」電話紀..

老媽死了4個月　女兒藏屍地下室

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多熱門

相關新聞

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

台中一名女子懷孕12周後，竟被惡質的小學同學下藥性侵，讓她難過到想要自殺，幸好男友及時救回，並且細心照料，更幫助女友透過司法程序討回公道，兩人最後順利結婚。而朱姓惡狼已經被判9年徒刑，民事賠償80萬元，目前仍在上訴三審中。

外籍男無套內射　女工程師怒「怎麼這樣」

國軍操演　震碎國小廚房天花板

小6女童噁心想吐　竟是鬼父性侵到懷孕

繼父壓上強行進出！她喊：救命　在媽面前遭蹂躪

關鍵字：

南非Johannesburg小學男童性侵性犯罪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

身分證含1與0　吃Buffet半價

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連呼吸都會痛」

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面