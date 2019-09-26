英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

▲飲品為身體補充的水分量都不同，但純水並非最好的。（示意圖／取自Pixabay，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

一般認為，最能解渴的飲品就是水，然而現在英國聖安德魯斯大學（St. Andrews University）一項研究指出，其實普通的水並不是最補水的飲品，反而含糖、脂肪或蛋白質的飲品更能讓人體長時間保持水分。

綜合外媒報導，儘管純水及氣泡水都能快速補充水分，不過聖安德魯斯大學教授羅納德莫恩（Ronald Maughan）表示，飲品能否補水、保持水分多長時間其實跟人體對飲品的反應有關。其中一個因素是飲品的體積，當人體喝越多飲品，就越多水從胃中排空、吸收至血液中，幫助身體稀釋液體並補水。

影響飲品水含量的因素則關乎於飲品的營養成分，例如牛奶含有糖、乳糖、蛋白質及脂肪，這些成分有助於減緩胃中液體的排空，並較長時間的保持水分，鈉還能減少尿液產生；治療腹瀉的口服液也有少量的糖、鈉及鉀，同樣幫助體內水分殘留。

▲牛奶比水更可以為身體留住水分。

不過，像果汁、可樂等含糖量高的飲品就是不同情況，這些飲品在胃裡停留時間更長，但高濃度糖分需要身體中水分來稀釋，不僅提供給身體的水分更少，還會有額外的糖分及熱量，最好還是多喝水來清除身體毒素。

至於咖啡，一杯含有80毫克咖啡因的咖啡補水效果跟水差不多，但若攝取超過300毫克咖啡因或2至4杯咖啡，會導致失去多餘水分。由於咖啡因會產生溫和、短期的利尿效果，通常不喝咖啡的人比較明顯，可以在咖啡中加入牛奶來抵消。

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